Đảo Nami, bản hòa sắc của mùa thu Hàn Quốc
Mỗi khu thu về, Đảo Nami, thuộc thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc lại khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng với những hàng cây ngân hạnh vàng rực, thủy sam chuyển sắc vàng nâu và lá phong điểm sắc đỏ.
Những lối đi trải thảm lá vàng cùng khung cảnh yên bình bên sông tạo nên bức tranh mùa thu rực rỡ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tản bộ và chụp ảnh. Nổi tiếng qua bộ phim truyền hình Bản tình ca mùa đông, đảo Nami là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài Hàn Quốc, đặc biệt vào mùa thu.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dao-nami-ban-hoa-sac-cua-mua-thu-han-quoc-post1396969.html