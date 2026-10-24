Đảo Nami, bản hòa sắc của mùa thu Hàn Quốc

Những lối đi trải thảm lá vàng cùng khung cảnh yên bình bên sông tạo nên bức tranh mùa thu rực rỡ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tản bộ và chụp ảnh. Nổi tiếng qua bộ phim truyền hình Bản tình ca mùa đông, đảo Nami là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài Hàn Quốc, đặc biệt vào mùa thu.

Một góc đảo Nami với mặt hồ xanh và rừng cây chuyển sắc thu. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Du khách tản bộ dưới hàng cây thủy sam trên đảo Nami. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Khung cảnh sân vườn nhà truyền thống Hàn Quốc giữa khung cảnh mùa thu trên đảo Nami. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tượng hai nhân vật chính trong bộ phim Bản tình ca mùa Đông trên đảo Nami, Hàn Quốc. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Du khách nghỉ chân dưới tán là phong chuyển sắc đỏ. Ảnh: Nhật Hưng/ PV TTXVN tại Hàn Quốc

Hàng cây thủy sam chuyển sắc vàng trên đảo Nami. Ảnh: Nhật Hưng/ PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật giữa rừng cây Thủy Sam trên đảo Nami, Hàn Quốc. Ảnh: Nhật Hưng/ PV TTXVN tại Hàn Quốc

Ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc giữa khung cảnh mùa thu trên đảo Nami. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Khung cảnh thiên nhiên yên bình trên đảo Nami, Hàn Quốc. Ảnh: Nhật Hưng/PV TTXVN tại Hàn Quốc