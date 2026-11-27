Mưa trắng trời, cánh đồng tỏi chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến 26/11 khiến đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường biến thành dòng nước chảy xiết, nhà dân bị ngập sâu, những cánh đồng tỏi cũng chìm trong biển nước.

Những cánh đồng tỏi vừa xuống giống chìm trong biển nước.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết, đến chiều 26/11, nhiều khu dân cư trên đảo còn ngập nặng. Bên cạnh đó, các cánh đồng trồng tỏi vụ Đông - Xuân cũng bị ngập, xói lở, có khả năng sẽ thiệt hại hoàn toàn. Mưa lớn cũng làm 3km kênh mương hư hỏng, 1km đường giao thông bị đất đá bồi lấp.

“Hơn 100ha ruộng tỏi bị ngập kéo dài có thể hư hỏng, gây thiệt hại cho người dân. Hiện lực lượng chức năng vẫn túc trực ở các khu vực bị ngập để sẵn sàng hỗ trợ người dân nếu mưa lớn tiếp diễn”, ông Huy nói.

Diện tích hoa màu vụ tỏi Đông - Xuân bị thiệt hại do ngập úng, sạt lở đất ước khoảng 120ha.

Theo báo cáo nhanh của UBND đặc khu Lý Sơn, tính đến 16h ngày 26/11, diện tích hoa màu vụ tỏi Đông - Xuân bị thiệt hại do ngập úng, sạt lở đất ước khoảng 120ha. Bên cạnh đó, khoảng 3.000m kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp đất đá, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

Tại các khu vực đồng Ruộng, đồng Sũng và khu vực 773, tình trạng ngập úng khiến chính quyền phải tập trung khai thông dòng chảy, khơi thông hệ thống kênh mương nhằm hạn chế thiệt hại.

Nước ngập tới 1,5m, huy động lực lượng hỗ trợ người dân

Không chỉ gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp, trận mưa lớn còn khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân trên đảo bị đảo lộn.

Hồ chứa nước Thới Lới đầy tràn, gây ngập khoảng 40 hộ dân tại khu dân cư số 3, thôn Đông, An Hải, với mức ngập từ 70cm đến 1,5m.

Tình trạng ngập úng khiến chính quyền phải tập trung khơi thông dòng chảy, hệ thống kênh mương nhằm hạn chế thiệt hại.

Thống kê sơ bộ trên toàn đặc khu, khoảng 70 hộ dân bị nước tràn vào nhà, khoảng 1.000m đường giao thông bị đất đá bồi lấp. Đến 16h ngày 26/11, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu Lý Sơn đã huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vận động các hộ có nhà bị ngập đến tạm trú tại những công trình kiên cố, an toàn.

Trận mưa lớn còn khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân trên đảo bị đảo lộn.

Chính quyền địa phương đồng thời triển khai phương châm "4 tại chỗ", duy trì lực lượng xung kích tại các thôn, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh; tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân.