Qua kiểm tra thực tế, UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Cụ thể, 70 ngôi nhà bị ngập, 1.000m đường giao thông bị bồi lấp đất, đá. Khoảng 120ha hoa màu (vụ tỏi Đông Xuân) ngập úng, có nguy cơ mất trắng.

Đợt mưa lớn không gây thiệt hại về người, song tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 18 tỷ đồng.

Nhiều diện tích hoa màu trên đảo Lý Sơn bị ngập úng do mưa lớn. Ảnh: L.S

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, mưa lớn kết hợp hồ chứa nước Thới Lới đạt đến đỉnh điểm và tràn đầy đã gây ngập sâu đến 1,5m tại khu vực Khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải.

Ông Huy cũng cho hay, trước tình hình mưa lớn kéo dài, UBND đặc khu cũng cho phép Hiệu trưởng các trường căn cứ vào diễn biến thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ hay đi học, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nước tràn vào các khu dân cư trên đảo Lý Sơn sau trận mưa lớn. Ảnh: L.S

UBND đặc khu Lý Sơn cũng đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai để người dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống; quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng để giảm thiệt hại cho người dân.

Để ứng phó với tình trạng ngập lụt, chính quyền đặc khu Lý Sơn đã huy động lực lượng khơi thông hệ thống kênh mương, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và vận động các hộ có nhà bị ngập đến tạm trú tại những nơi an toàn.

Dự báo từ ngày 27-30/11, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to, tổng lượng mưa có khả năng đạt 250-400mm, có nơi trên 500mm.