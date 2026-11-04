Đảo Lý Sơn- Đảo núi lửa giữa trùng khơi

Toàn cảnh Đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Minh Thu)

Địa chất núi lửa kỳ diệu

Với diện tích chỉ khoảng 10 km², Lý Sơn (gồm đảo Lớn - Cù Lao Ré, đảo Bé - Cù Lao Bờ Bãi và hòn Mù Cu) được các nhà khoa học ví như một "bảo tàng tự nhiên" vô giá về hoạt động núi lửa.

Trong "Địa dư Lý Sơn", tác giả Phạm Châu cũng nhắc đến những địa danh ấy bằng những câu thơ giàu hình ảnh: "Đảo ta có một sơn hà/ Xưa kia Lao Ré nay là Lý Sơn...".

Hồ nước ngọt trên đỉnh Thới Lới. (Ảnh: Minh Thu)

Vách đá hang Cau uốn lượn bao bọc dấu tích miệng núi lửa Thới Lới (Ảnh: Minh Thu)

Theo PGS.TS Vũ Cao Minh (Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), địa hình núi lửa chiếm tới 70% diện tích đảo, với hệ thống miệng núi lửa nguyên vẹn cả trên cạn lẫn ẩn mình dưới đáy biển, xứng tầm định hướng công viên địa chất toàn cầu.

Đến với đảo Lớn, du khách sẽ đặt chân lên đỉnh Thới Lới – "nóc nhà" cao 170m của đảo. Nơi đây sở hữu cảnh quan hùng vĩ với vách đá dung nham cheo leo, thảm cỏ xanh mướt và đặc biệt là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ngay trong lòng miệng núi lửa cổ, một tuyệt tác hiếm có giữa trùng khơi.

Cổng Tò Vò điểm tham quan nổi tiếng được hình thành từ núi lửa phun trào và mài mòn của sóng biển. (Ảnh: Minh Thu)

Ruộng bậc thang tỏi Lý Sơn độc đáo bên hàng loạt dấu tích miệng núi lửa cổ. (Ảnh: Minh Thu)

Trái ngược với vẻ uy nghiêm của Thới Lới, miệng núi lửa Giếng Tiền lại gây ấn tượng mạnh mẽ với hình thù tựa một "chiếc chảo khổng lồ" rộng hàng trăm mét có niên đại hàng triệu năm, nằm giữa không gian xanh biếc của biển trời.

Chính sự kiến tạo kỳ diệu của nham thạch núi lửa kết hợp cùng lớp cát san hô dưới chân sóng đã bồi đắp cho Lý Sơn nguồn đất mẹ giàu dưỡng chất. Đó là "bí quyết" tạo nên những cánh đồng tỏi bạt ngàn với hương vị cay nồng đặc trưng, hậu vị ngọt sâu không nơi nào sánh được. Tỏi Lý Sơn vượt lên trên giá trị của một nông sản thông thường, trở thành biểu tượng văn hóa, kết tinh từ mồ hôi và sự gắn bó sâu thẳm của người dân với đất đảo.

Nghi thức thả thuyền trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa ở Đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Minh Thu)

Thổi ốc u tưởng niệm, tri ân những người lính Hoàng Sa năm xưa ra đi không trở lại. (Ảnh: Minh Thu)

Bảo tàng "văn hóa sống"

Lý Sơn là điểm hội tụ và giao thoa của ba nền văn hóa lớn: Sa Huỳnh, Chăm-pa và Đại Việt. Trên diện tích nhỏ bé, hòn đảo lưu giữ hệ thống di sản đồ sộ với 6 di tích cấp quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh cùng vô số di chỉ khảo cổ và kiến trúc tín ngưỡng đặc sắc.

Tiêu biểu là Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, di sản độc bản được lưu truyền suốt bốn thế kỷ. Nghi lễ thiêng liêng này là lời tri ân thành kính dành cho các hùng binh năm xưa đã dũng cảm vượt trùng khơi khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hội đua thuyền tứ linh vào dịp đầu xuân. (Ảnh: Minh Thu)

Tài nguyên du lịch địa chất, địa mạo ở Lý Sơn là độc đáo hiếm có trên thế giới. (Ảnh: Minh Thu)

Trải nghiệm tại hòn đảo tiền tiêu luôn mang lại những rung cảm đặc biệt. Anh Ngô Thanh Giang, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Thiên nhiên và các kỳ quan nơi đây vô cùng quyến rũ. Đặc biệt, đứng trên đỉnh Thới Lới nhìn cờ Tổ quốc tung bay, tôi vô cùng xúc động".

Nhìn nhận về định hướng tương lai, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết địa phương đang khai thác các giá trị độc đáo về cảnh quan núi lửa, hệ sinh thái biển, lịch sử và nghề nông truyền thống để phát triển du lịch bền vững. Định hướng này gắn kết du lịch biển đảo với sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm văn hóa, nhằm vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị di sản.

Dấu tích miệng núi lửa Giếng Tiền. (Ảnh: Minh Thu)

Giữa biển trời mênh mông, Lý Sơn tỏa sáng như một viên ngọc xanh mang trong mình câu chuyện dài của đất, lửa, biển trời. Tỏi trắng bạt ngàn, vách đá nham thạch trầm mặc, lễ hội Hoàng Sa linh thiêng - tất cả hòa quyện tạo nên bản sắc độc nhất, vẫy gọi những ai đam mê khám phá và tìm kiếm sự bình yên nguyên bản và thấu hiểu đạo lý tri ân giữa trùng dương.

Sở hữu: - 5 ngọn núi lửa lớn đã tắt: Thới Lới (đỉnh núi cao 169m so với mực nước biển), núi Giếng Tiền, hòn Vung, hòn Sỏi, hòn Tai - 2 di tích Sa Huỳnh: Xóm Ốc, Suối Chình có niên đại khoảng 3.000-2.500 năm TCN - 6 di tích quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - Các điểm đến không thể bỏ qua: Đỉnh Thới Lới, Cánh đồng tỏi, Hang Câu, Cổng Tò Vò, Chùa Hang, Chùa Đục, Âm linh Tự; Đảo Bé; Hòn Mù Cu. Lưu trú: - Đảo hiện có khoảng 130 cơ sở lưu trú khoảng 1.057 phòng, trong đó có 55 homestay, 53 nhà nghỉ, 17 khách sạn và nhà trọ. Lưu ý: - Tháng 4 - tháng 8 là thời điểm đẹp nhất để khám phá Lý Sơn - Tháng 9 - tháng 12 là mùa mưa, bão và biển động. - Từ cuối tháng 12 - tháng 4: rêu xanh phủ khắp những bãi đá ven biển