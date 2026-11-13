Đạo học | Phim tài liệu | 13/11/2026
Cách đây 950 năm, Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam ra đời (1076). Qua bao biến thiên của lịch sử, cội nguồn đạo học vẫn chảy trong lòng mỗi người dân nước Việt. Hôm nay với những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước về giáo dục, văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đang được quan tâm và đặt lên hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều bài học của tiền nhân còn mãi giá trị cho mai sau.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dao-hoc-phim-tai-lieu-13-11-2026-246261113161419926.htm