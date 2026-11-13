Đạo học | Phim tài liệu | 13/11/2026

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, câu chuyện bảo tồn di sản được tiếp nối từ những người đang gìn giữ và thực hành. Từ tâm huyết của các nghệ nhân, sự bền bỉ của những câu lạc bộ đến những sáng kiến của người trẻ, di sản đang được trao truyền qua nhiều thế hệ và lan tỏa giá trị trong đời sống hôm nay.