Đạo học kể chuyện người thầy chính trực trên sân khấu chèo

Vở chèo Đạo học, diễn ra vào tối ngày 18/10, tại rạp Đại Nam (Hà Nội), lấy cuộc đời và tư tưởng của nhà giáo Chu Văn An làm trung tâm.

Vở diễn không theo cách kể lịch sử đơn thuần mà tập trung làm nổi bật hành trình của một người thầy dành cả cuộc đời cho việc truyền bá tri thức, gìn giữ đạo lý và xây dựng nhân cách con người.

Từ khi còn trẻ, Chu Văn An đã nổi tiếng là người học rộng, tài cao, có phẩm hạnh. Thay vì tìm kiếm công danh, ông mở trường dạy học, truyền dạy chữ nghĩa và đạo làm người cho học trò.

Từ một lớp học nơi làng quê, tiếng thơm về tài năng và đức độ của người thầy dần lan xa. Ông không chỉ đào tạo những học trò bình thường mà nhiều người sau này trở thành nhân tài, giữ những trọng trách trong triều đình.

Tài năng đưa ông từ trường làng đến chốn cung đình, nơi ông đảm nhận trọng trách dạy dỗ các bậc vua, quan từ khi còn trẻ.

Trong quan niệm của ông, học vấn không phải con đường để đạt đến quyền lực hay địa vị. Tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với đạo đức, trách nhiệm và lòng trung chính. Vì vậy, điều ông muốn truyền lại cho học trò không chỉ là chữ nghĩa mà còn là cách làm người, cách ứng xử với dân, với nước và với chính lương tâm của mình.

Vở diễn mở ra những xung đột giàu tính kịch. Người thầy dù hết lòng giáo dưỡng vẫn phải chứng kiến có những học trò, những người từng được tiếp nhận tri thức, khi bước vào vòng xoáy quyền lực lại thay đổi, sa vào danh lợi và những toan tính cá nhân.

Trong bối cảnh triều chính có nhiều biến động, Chu Văn An phải đối diện với những điều trái với đạo lý mà ông luôn gìn giữ.

Sự ngay thẳng khiến ông nhiều lần rơi vào cô độc; tâm huyết của người thầy không phải lúc nào cũng được thấu hiểu, lời can gián không phải lúc nào cũng được lắng nghe.

Vua ham mê tửu sắc, nóng nảy, nông cạn. Trong triều, quyền gian liên kết hoành hành, bên ngoài giặc giã dấy lên cướp bóc.

Ông đã chứng kiến nhiều người dân phải chịu nỗi oan khuất.

Chính vì sự bê bối, Chu Văn An phẫn nộ. Ông đã viết Thất trảm sớ, đòi chém 7 kẻ nịnh thần, đều là người quyền thế được vua yêu.

Sau khi dâng Thất trảm sớ bị từ chối, ông đã trả lại áo phục.

Qua câu chuyện lịch sử, “Đạo học” đồng thời gợi mở những suy ngẫm mang giá trị đương đại. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật chèo, tác phẩm tôn vinh đạo làm thầy, đạo làm người và khẳng định sức mạnh lâu bền của tri thức chân chính.

Với đề tài giàu ý nghĩa, hình tượng nhân vật có chiều sâu cùng sự kết hợp giữa giá trị lịch sử và nghệ thuật chèo truyền thống.

Đạo học đã để lại dấu ấn tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.Vở diễn đã thêm một tiếng nói nghệ thuật về truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng hiền tài và đề cao nhân cách trong đời sống hôm nay.