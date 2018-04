Đào hoa lỡ làng tình duyên

Từ trước đến nay Thăng vốn có tiếng là anh chàng đào hoa. Ở Thăng có những ưu điểm khiến lắm người thèm muốn. Là một chuyên viên thiết kế nội thất, Thăng có nghề nghiệp ổn định, ngoại hình điển trai.

Thăng lại có tài khiêu vũ sành điệu. Có không ít các cô gái tìm đến với anh, mong được lọt mắt xanh của chàng trai phong nhã này.

Ảnh minh họa

Thế nhưng ẩn phía sau tất cả những hào nhoáng phong lưu đó, mấy ai biết được Thăng là mẫu người rất kỹ tính. Anh luôn tính toán kỹ lưỡng và nhìn xa trong mọi phương diện, đặc biệt là phương diện xây dựng sự nghiệp tương lai của mình. Điều dễ hiểu rốt cuộc Thăng lại thuộc vào loại người “lắm mối tối nằm không”.

Nghĩa là cho đến giờ phút này, Thăng vẫn còn tay trắng, không có lấy một mảnh tình để vắt vai. Tại sao lại như thế? Đa số những cô gái đến với Thăng thường là những cô có nhan sắc, nhưng thứ mà Thăng cần đối với anh lại còn quan trọng hơn cả sắc đẹp nữa, đó là một tài sản giàu có, thứ này các cô lại không có.

Thật ra trái tim của Thăng cũng đã từng đập rộn ràng ấy chứ, tuy là không nhiều. Phải kể đến cuộc tình của anh với Lam. Lam là trường hợp hiếm thấy trong những tình huống hẹn hò của anh, bởi vì cô không phải là người chủ động tìm đến với anh. Chính Thăng đã lân la đến với cô. Động lực khiến con người tôn thờ vật chất này khi đến với cô lại là yếu tố tình yêu thuần khiết. Lam cũng sẵn sàng cởi mở cõi lòng đón nhận tình yêu của Thăng, nhưng rồi theo thời gian đã đến lúc Thăng nhận ra rằng cuộc tình của anh với Lam không có tương lai. Điều anh thấy rõ ràng đó là nếu hai người cưới nhau, tương lai Lam sẽ là người chia sẻ cơ ngơi của Thăng, ngoài ra không còn gì khác. Bởi vì tuy cũng có nghề nghiệp, nhưng gia cảnh Lam còn sút kém hơn so với anh.

Thế là sau ba năm yêu nhau, Thăng chủ động chia tay với Lam, khi có một phụ nữ giàu có, người mà anh hằng trông đợi, đã đến với anh. Hảo là một nữ doanh nhân giàu sụ, nhưng điều trở ngại duy nhất khi Thăng chấp nhận bắt cặp với cô, đó là cô ta hơn anh đến năm tuổi. Tệ hơn nữa, chẳng hiểu do béo mập hay do mải tính toán chuyện làm ăn nên Hảo còn có ngoại hình già nua trước tuổi, cứ như cô ta phải cộng thêm 10 tuổi vào tuổi thật của mình. Thế nhưng không khó khăn lắm để Thăng quyết định từ bỏ Lam để đi theo tiếng gọi của Hảo. So với cái giàu sụ của cô thì gia sản hiện tại của anh chẳng thấm tháp là bao.

Thật ra lắm khi Thăng cũng không hiểu tại sao anh vẫn luôn cảm thấy tâm trạng bấp bênh mỗi lần nghĩ đến tương lai chung sống với Lam, điều này hoàn toàn mất đi khi mỗi lần anh và Hảo kề cận, tay trong tay bên nhau. Điều khiến Thăng có thoáng chút e ngại đó là Hằng đã hai đời chồng trước khi đến với anh. Người chồng thứ nhất đã bỏ cô khi đó cô còn chưa làm ăn phát đạt. Người chồng thứ hai và Hảo chia tay nhau vì gia cảnh lục đục, vợ chồng cứ cãi cọ nhau suốt. Những chuyện đáng tiếc về đời tư của Hảo, tuy Thăng có âm thầm tìm hiểu lý do nhưng cũng không thể biết rõ hơn được, huống hồ Thăng vẫn chẳng bận tâm gì đến những chuyện đó.

Vượt qua bao trở ngại, đắn đo lẫn dằn vặt nội tâm cũng như từ tác động dư luận bên ngoài, cuối cùng rồi Thăng cũng quyết định lên xe hoa với Hảo. Hảo vốn đã có hai con gái với hai đời chồng trước, đến lượt khi lấy Thăng. Hai người ăn ở với nhau đến ba năm sau đó vẫn chẳng thấy rục rịch gì. Đi khám bác sĩ mới hay Thăng bị vô sinh. Sau khi biết kết quả từ bác sĩ, Hảo bỗng trở mặt ly dị Thăng.

Cô ta tuyên bố mong muốn Thăng cho cô một đứa con trai, nhưng đã bị vỡ mộng. Đến chừng đó anh mới biết tại sao Hảo đã ly dị với người chồng thứ hai, nói nghe thì không ngờ, nhưng thực tế đơn giản là do cô ta vốn có tính rất hám sinh con trai. Thăng chẳng được thừa hưởng chút gì từ gia sản của Hảo vì cô ta đã yêu cầu lập một giao kèo tài sản vợ chồng riêng biệt trước hôn nhân. Thăng cũng chẳng còn cơ hội quay lại với Lam vì cô đã sớm đi lấy chồng chỉ nửa năm sau khi Thăng rời bỏ cô.

TRỊNH HOÀNG SƠN (Kiến thức gia đình số 13)