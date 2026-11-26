15,5km đường hầm xuyên qua nhiều khu vực đô thị

Theo Ban QLDA Đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 33,2km, trong đó đoạn trên cao dài khoảng 17,7km và đoạn đi ngầm khoảng 15,5km. Toàn tuyến được quy hoạch 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao và 13 ga ngầm.

Điểm đầu tuyến tại ga C0, kết nối với ga S5 của tuyến metro số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, thuộc khu vực phường Bình Dương, TP.HCM. Từ đây, tuyến đi trên cao dọc đường Hùng Vương, Phạm Ngọc Thạch và hành lang Đại lộ Bình Dương/Quốc lộ 13 đến khu vực ga C10.

Sau ga C10, tuyến chuyển từ trên cao xuống ngầm, đi theo hành lang lưới điện cao thế qua các khu vực Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình đến ga C17. Từ ga C17, đường hầm tiếp tục theo hành lang Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Thị Minh Khai, kết thúc tại ga C23 - Tao Đàn, khu vực trung tâm TP.HCM.

Sơ đồ hướng tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM, kết nối từ khu vực Bình Dương đến ga Tao Đàn ở trung tâm thành phố.

Việc bố trí một đoạn đi ngầm dài 15,5km khiến công tác thi công hầm trở thành một trong những hợp phần kỹ thuật đáng chú ý của dự án. Đặc biệt, khi tuyến đi qua các khu vực đã hình thành đô thị, phương án thi công phải tính đến điều kiện địa chất, môi trường, tiến độ và khả năng ảnh hưởng đến công trình hiện hữu.

Hồ sơ thiết kế xác định việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công phụ thuộc vào điều kiện địa chất, yêu cầu môi trường và hiệu quả kinh tế. Ba phương pháp được nghiên cứu gồm đào mở, khiên đào TBM và NATM. Mỗi phương pháp có nguyên lý, phạm vi áp dụng và yêu cầu kỹ thuật riêng.

Trong các phương pháp được đề cập, khiên đào TBM là giải pháp đáng chú ý đối với những đoạn hầm phù hợp. Máy đào hầm vừa thực hiện công tác đào đất, vừa lắp ghép các tấm vỏ hầm bê tông đúc sẵn ngay phía sau máy, tạo thành kết cấu bao quanh đường hầm.

Công nghệ TBM sử dụng nguyên lý cân bằng áp lực đất hoặc áp lực bùn nhằm kiểm soát gương đào và hạn chế nguy cơ lún bề mặt.

Một trong những yêu cầu quan trọng của phương pháp này là kiểm soát áp lực tại gương đào. Hồ sơ dự án đề cập hai công nghệ có thể sử dụng là cân bằng áp lực đất (EPB) hoặc cân bằng áp lực bùn (Slurry). Việc duy trì áp lực phù hợp giúp ổn định gương đào và kiểm soát nguy cơ lún bề mặt trong quá trình thi công.

Vỏ hầm thường có mặt cắt tròn, được ghép từ nhiều tấm bê tông đúc sẵn liên kết với nhau bằng bu lông. Các tấm này vừa tạo kết cấu chống đỡ trong quá trình đào, vừa trở thành kết cấu vĩnh cửu của đường hầm sau khi hoàn thành.

Theo thông số kỹ thuật chủ yếu, đường kính ngoài của hầm khoảng 6,4m, đường kính trong 5,8m và chiều dày vỏ hầm 0,3m. Công tác lắp ghép đòi hỏi độ chính xác cao, đồng thời phải kiểm soát tư thế máy và hướng đào, nhất là tại những đoạn tuyến có đường cong.

Sau khi lắp ghép các vòng vỏ hầm, nhà thầu thực hiện phụt vữa đồng bộ và phụt vữa thứ cấp để lấp đầy khoảng trống hình vành khuyên giữa vỏ hầm với đất xung quanh. Đây là công đoạn quan trọng nhằm bảo đảm sự tiếp xúc giữa kết cấu hầm và nền đất, hạn chế khoảng rỗng có thể gây ảnh hưởng đến ổn định công trình.

Bên trong đoạn hầm khiên đào sau khi lắp ghép vỏ hầm.

Hồ sơ cũng đặt ra yêu cầu về lắp ráp, kiểm tra, vận hành máy TBM tại hố khởi hành và tiếp nhận; vận chuyển đất đá đào ra ngoài; điều khiển tư thế máy; lắp ghép vỏ hầm và xử lý các khe hở phía sau kết cấu. Những công việc này phải được tổ chức đồng bộ trong suốt quá trình đào.

NATM và đào mở cho những điều kiện đặc thù

Bên cạnh TBM, phương pháp NATM cũng được nghiên cứu áp dụng, chủ yếu phù hợp với địa tầng đá hoặc những đoạn đặc thù không thích hợp với máy khiên đào.

Khác với TBM, NATM sử dụng phương pháp khoan nổ hoặc thiết bị cơ giới để đào đất đá. Nguyên tắc thi công được đặt ra là đào theo từng đoạn ngắn, chống đỡ kịp thời và quan trắc thường xuyên. Hệ thống chống đỡ sơ bộ gồm neo đá, bê tông phun và vì chống thép được lắp đặt trước, sau đó thi công lớp lót thứ hai bằng bê tông đổ tại chỗ để hình thành kết cấu chịu lực vĩnh cửu.

Với phương pháp này, việc dự báo địa chất, kiểm soát nổ mìn, lựa chọn giải pháp chống đỡ và theo dõi biến dạng có ý nghĩa quan trọng. Mặt cắt hầm có thể linh hoạt, thường có dạng móng ngựa hoặc hình tròn, tùy điều kiện thi công và thiết kế.

Tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 33,2km, trong đó có 15,5km đi ngầm và 17,7km trên cao.

Trong khi đó, phương pháp đào mở được nghiên cứu cho những vị trí có điều kiện mặt bằng phù hợp. Nhà thầu sẽ thi công hệ thống chắn giữ như tường vây hoặc cọc secant, sau đó đào đất theo từng lớp, lắp đặt hệ chống để giữ ổn định hố đào. Khi đạt cao độ thiết kế, các cấu kiện như bản đáy, tường bên và bản nắp được thi công lần lượt; cuối cùng đắp đất và hoàn trả mặt đường.

Phương pháp đào mở cũng có thể được sử dụng trong thi công một số hạng mục ga ngầm. Tuy nhiên, do phải tổ chức hố đào trên mặt đất, công tác rào chắn, phân luồng và bảo vệ công trình xung quanh cần được tính toán trong biện pháp thi công.

Như vậy, việc lựa chọn TBM, NATM hay đào mở không đơn thuần dựa trên một phương án áp dụng chung cho toàn tuyến. Từng đoạn hầm cần được xem xét trên cơ sở điều kiện địa chất, mặt bằng, yêu cầu môi trường và khả năng tổ chức thi công.

Một trong những vấn đề kỹ thuật quan trọng đối với công trình ngầm là kiểm soát nước thấm và áp lực nước ngầm. Hồ sơ dự án đưa ra nguyên tắc chống thấm nhiều lớp, kết hợp giữa vật liệu và giải pháp xử lý kết cấu.

Đối với đoạn hầm đào mở, các giải pháp gồm sử dụng bê tông có khả năng chống thấm, dán màng chống thấm ở mặt ngoài kết cấu và xử lý kỹ các mạch thi công, mạch biến dạng. Bản đáy được thiết kế để chịu tải trọng truyền xuống, đồng thời chống lại áp lực đẩy nổi của nước ngầm.

Tuyến metro Thủ Dầu Một – TP.HCM chuyển từ trên cao xuống lòng đất, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc trước khi kết thúc tại ga Tao Đàn.

Với hầm thi công bằng TBM, công tác chống thấm tập trung vào các mạch nối giữa những tấm vỏ hầm, khả năng tự chống thấm của bê tông và việc phụt vữa lấp đầy khoảng trống phía sau vỏ hầm. Đối với NATM, giải pháp được đề cập gồm chống thấm bê tông vỏ hầm, phụt vữa lấp đầy và xử lý mạch thi công.

Không dừng ở kết cấu hầm, việc bảo vệ các công trình hiện hữu trong khu vực thi công cũng được đặt ra. Trước khi triển khai, nhà thầu phải khảo sát, phân tích móng các công trình lân cận và đề xuất biện pháp gia cố trên cơ sở kết quả đánh giá.

Trong quá trình đào, các điểm quan trắc được bố trí trên kết cấu chắn giữ và kết cấu chính để theo dõi biến dạng, độ lún. Với những hố đào sâu, hệ chống phải được lắp đặt theo từng giai đoạn, đồng thời theo dõi lực dọc trục của thanh chống nhằm bảo đảm ổn định.

Đối với công trình ngầm, những yêu cầu này có ý nghĩa đặc biệt trong việc kiểm soát tác động của quá trình đào đất đến nền đất và các công trình trên mặt đất. Việc quan trắc cần được thực hiện theo yêu cầu thiết kế, làm cơ sở theo dõi diễn biến và kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường.

Ga ngầm và tổ chức thi công đồng bộ Bên cạnh các đoạn hầm nối ga, hệ thống 13 ga ngầm cũng có khối lượng kết cấu lớn, gồm tường vây hoặc cọc secant, bản nắp, bản đáy, sàn trung gian, tường bên và các cấu kiện chịu lực. Quá trình thi công được thực hiện theo từng bước: xây dựng hệ thống chắn giữ, đào đất theo lớp, lắp đặt thanh chống và thi công lần lượt các kết cấu chính. Công tác chống thấm, quan trắc biến dạng và độ lún được triển khai song song nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực lân cận. Sau khi hoàn thành kết cấu, nhà thầu tiếp tục thi công kiến trúc, lắp đặt hệ thống kỹ thuật và tổ chức không gian phục vụ hành khách. Thiết kế cũng bố trí thang máy, đường dốc xe lăn, gạch lát xúc giác và nhà vệ sinh tiếp cận cho người khuyết tật. Theo hồ sơ, tổng thời gian thực hiện dự kiến 68 tháng, gồm 38 tháng thi công kết cấu ga, 22 tháng đào hầm bằng TBM, 9 tháng lắp đặt đường ray, 24 tháng thi công hệ thống và chạy thử nóng, cùng các giai đoạn thử nghiệm tích hợp, nghiệm thu và vận hành thử.