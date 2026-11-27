Nụ cười “4 xin, 4 luôn”

Kể từ khi quy tắc 4 xin, 4 luôn (Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) được triển khai đã tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong tư duy quản trị. Thay vì tâm thế hành chính thuần túy, nay người cán bộ đang từng bước chuyển sang tinh thần phục vụ.

Đồng chí Ngô Thị Bích, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thanh, chia sẻ: Sự đổi thay ấy bắt đầu từ cách cán bộ tự soi lại chính mình trong từng lời nói, cử chỉ hằng ngày. Theo chị, cán bộ không còn giữ tâm thế ban phát hay cứng nhắc như trước; một lời chào thân thiện, sự kiên nhẫn lắng nghe và lời xin lỗi chân thành khi có sai sót, trễ hẹn đã giúp xóa đi khoảng cách, tạo sự tin cậy ngay từ lúc người dân bước vào.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trên môi trường số.

Ông Hoàng Hải Trường, thôn Trường Thịnh cho biết: Trước đây ông cũng như nhiều người, có việc cần đến xã là ngại ngùng vì sợ quy trình rườm rà, phức tạp. Nhưng giờ thì đã khác, cán bộ hướng dẫn rất cặn kẽ từng mục, giải thích rõ ràng, thái độ nhẹ nhàng nên mọi chuyện dễ dàng hơn.

Cũng như các cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thanh, cán bộ của nhiều trung tâm phục vụ hành chính công hiện nay đang thay đổi rõ nét phong cách phục vụ công dân. Từ thái độ tiếp đón tận tình đến sự chuẩn xác, trách nhiệm trong xử lý hồ sơ. Bà Lê Thị Mận, phường Hà Giang 2 cho biết, bà vừa phải làm lại giấy tờ liên quan đến chế độ bảo hiểm, rất mừng là ngay khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cơ sở 2 tại phường Hà Giang 1, bà đã được cán bộ đón tiếp, lấy số thứ tự và phục vụ tận tình nên chỉ trong một lúc buổi sáng đã xong việc.

Bên cạnh những cán bộ luôn đặt tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu, thực tế cho thấy vẫn còn một số lĩnh vực phát sinh vướng mắc trong khâu giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, khiến những nỗ lực đổi mới phong cách phục vụ chưa thể lan tỏa đồng đều.

Bà Nguyễn Thị Hải (phường Minh Xuân), sau 5 lần đi lại để làm thủ tục đất đai, hồ sơ của bà vẫn chưa được tiếp nhận để giải quyết. Mỗi lần đi lại là một lần bà Hải mất thêm thời gian, công sức từ việc lấy số, chờ đợi, rồi hoàn thiện giấy tờ bổ sung vào hồ sơ.

Thực tế này không chỉ diễn ra ở một vài trường hợp đơn lẻ. Qua phản ánh của người dân, các hồ sơ liên quan đến đất đai chỉ một số ít được tiếp nhận ngay từ lần đầu. Nguyên nhân, đây là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi nhiều giấy tờ chứng thực, trong khi người dân không nắm rõ, cán bộ tiếp nhận vì nhiều lý do chưa hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ ngay từ ban đầu, dẫn đến việc công dân phải đi lại.

Báo cáo của Đoàn công tác liên ngành về cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại tỉnh cuối tháng 10 vừa qua đã chỉ rõ, hộ tịch và đất đai là hai lĩnh vực còn nhiều vướng mắc nhất hiện nay. Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với quyền lợi tài sản và thông tin nhân thân thiết yếu của mỗi người dân, nên chỉ một sự chậm trễ hay thiếu rõ ràng ở khâu thực thi cũng dễ tạo ra sự phiền hà lớn.

Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng thẳng thắn nhìn nhận: Đạo đức, văn hóa thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần mà chưa xong việc. Đáng lưu ý, ở một vài nơi vẫn còn tâm lý làm việc cầm chừng, né tránh trách nhiệm hoặc hướng dẫn thiếu thấu đáo, khiến người dân phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Điều này không những gây tốn kém thời gian, chi phí của công dân mà còn làm suy giảm niềm tin, ảnh hưởng đến hình ảnh người cán bộ tận tụy vì dân. Khi một số ít cán bộ chưa thực sự đặt mình vào vị trí của người dân để tháo gỡ khó khăn, những nỗ lực cải cách hành chính và các chuyển biến tích cực của cả hệ thống sẽ khó được ghi nhận trọn vẹn.

Nâng tầm đạo đức, văn hóa công vụ

Để “nụ cười phục vụ” trở thành nét đẹp thường trực và xóa bỏ tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, việc nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ cần được chuyển hóa thành những giải pháp đồng bộ, thực chất thay vì dừng lại ở phong trào. Tinh thần này cũng đã được cụ thể hóa rõ nét trong Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Trong đó đặt ra yêu cầu cao về tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tụy phục vụ nhân dân và kiên quyết đấu tranh với biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc.

Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng cho rằng, trọng tâm cốt lõi là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm cao, thực thi tốt và làm chủ kỹ năng số. Trong bối cảnh chuyển đổi số đi vào chiều sâu, sự thành thạo quy trình và công nghệ chính là điều kiện tiên quyết để xử lý hồ sơ nhanh gọn, chính xác, giảm thiểu tối đa phiền hà cho người dân.

Cùng với đó, cần ưu tiên bồi dưỡng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã và bộ phận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính - nơi tiếp xúc với người dân hằng ngày. Khi tuyến cơ sở vững chuyên môn, chuẩn mực trong giao tiếp, những vướng mắc phát sinh ngay từ khâu đầu vào sẽ được tháo gỡ kịp thời, giải tỏa áp lực cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý. Đặc biệt, công tác đánh giá cán bộ phải chuyển mạnh sang đo lường thực chất bằng sản phẩm đầu ra, tiến độ giải quyết và mức độ hài lòng của công dân.

Khi kỷ cương được giữ nghiêm, trách nhiệm cá nhân gắn chặt với hiệu quả công việc, mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, thấu tình đạt lý sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho một nền hành chính liêm chính, hiện đại và thực sự vì nhân dân phục vụ.