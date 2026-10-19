Đạo diễn xin lỗi vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng về vụ mất tro cốt Mai Diễm Phương

Theo kênh tin tức Zhi News, ngày 18/10, đạo diễn, nhà sản xuất phim Văn Tuyển đăng video nội dung cảnh sát phát hiện nghi phạm vụ tro cốt Mai Diễm Phương bị mất ở bảo tháp tại Bảo Liên Thiền Tự, Hồng Kông.

Ông cho biết cơ quan chức năng nắm giữ các chứng cứ cho thấy một người dọn dẹp tại chùa có liên quan sự việc. Tuy nhiên, người này sau đó đã rời Hồng Kông bằng máy bay đến Đông Nam Á.

Đạo diễn, nhà sản xuất phim Văn Tuyển. (Ảnh: Sina).

Video của Văn Tuyển vào danh sách chủ đề được xem nhiều nhất mạng xã hội Weibo. Đến ngày 19/10, Văn Tuyển đính chính ông chưa kiểm chứng nội dung do AI tạo sinh, dẫn đến việc chia sẻ thông tin chưa xác thực. Văn Tuyển xin lỗi khán giả và gỡ video cũ.

Trang Vibes by 8world (Singapore) cũng thông tin thêm, phía gia đình của Mai Diễm Phương cũng lập tức lên tiếng làm rõ, nhấn mạnh rằng thông tin trên "hoàn toàn là giả mạo".

Ông Mai Khởi Minh, anh của ca sĩ còn đưa ra số tiền thưởng trị giá 50.000 HKD (khoảng 165 triệu đồng) cho người cung cấp thông tin có hiệu quả cho việc tìm kiếm.

Đầu tháng 10, trang Sina và truyền thông Trung Quốc đưa tin, hồi tháng 7, một số người hâm mộ đã tới Tháp Hải Hội thuộc Bảo Liên Thiền Tự để tưởng nhớ nữ nghệ sĩ quá cố.

Tuy nhiên, họ phát hiện các ốc vít cố định tấm cửa hộc đựng tro cốt của Mai Diễm Phương bị lỏng và hũ đựng tro cốt nữ nghệ sĩ đã biến mất.

Người hâm mộ đã báo tin cho gia đình và cảnh sát. Gia đình ủy thác cho Hội người hâm mộ quốc tế Mai Diễm Phương đăng tải lời kêu gọi khẩn cấp, thu thập thông tin từ nhân chứng và hình ảnh camera hành trình của những người từng đến tháp Hải Hội hoặc khu vực quanh chùa Bảo Liên.

Cảnh sát cho biết tiếp nhận thông tin 3 tháng qua, hiện chưa phát hiện tung tích, cũng chưa có nghi phạm bị bắt. Cơ quan chức năng hiện tiếp tục làm việc với những bên liên quan điều tra tung tích tro cốt.

Được biết, cửa vào và bên trong tòa tháp giữ tro cốt ở Bảo Liên Thiền Tự đều có camera theo dõi. Sau khi nữ danh ca qua đời vào năm 2003, theo sắp xếp của gia đình, nơi an táng nữ nghệ sĩ không đặt di ảnh, không để tên, chỉ khắc tên thời thơ ấu, sử dụng lịch âm cho cả ngày sinh và ngày mất của bà.

Một nhà sư của chùa nói nhìn bề ngoài, ngăn để tro cốt của Mai Diễm Phương, không có dấu hiệu lạ. Đến tháng 7, người hâm tới viếng danh ca, mở ra mới biết bên trong không đựng tro cốt.

Ban quản lý và cảnh sát xác nhận những vị trí đặt tro cốt khác trong tháp không bị mất.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình Mai Diễm Phương khẳng định chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi tống tiền nào đòi tiền để lấy lại hũ tro cốt của bà.

Một số người nghi ngờ Mai Khởi Minh liên quan vụ trộm, nhưng ông nói: "Tôi làm thế làm gì, đó là em gái tôi".

Mai Diễm Phương thời trẻ.

Mai Diễm Phương sinh năm 1963, từng được khán giả gọi là "Con gái của Hồng Kông", "Madonna châu Á"... nhờ tài năng, nhan sắc và cách trình diễn độc đáo.

Trong thập niên 1980, bà liên tục đoạt giải thưởng nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất của Hồng Kông (Trung Quốc).

Ở lĩnh vực điện ảnh, Mai Diễm Phương gặt hái thành công lớn bởi khả năng nhập vai xuất thần trong các tác phẩm kinh điển như "Yên chi khấu", "Tế Công", "Bán sinh duyên"... Các bộ phim này giúp cô đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại 2 giải lớn nhất làng phim Hoa ngữ là Kim Mã cùng Kim Tượng.

Không chỉ nổi bật về tài năng nghệ thuật, cô còn được bạn bè trong giới quý mến. Mai Diễm Phương nổi tiếng với tính cách hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nữ nghệ sĩ từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hồng Kông.