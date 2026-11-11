Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trở lại với 'Ngày con còn mẹ'

Diễn viên Phương Anh Đào và Hồng Đào trong phim. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

“Ngày con còn mẹ” là bức tranh gia đình mang đậm tính chân thực và nhức nhối, trực diện khai thác nỗi đau của "đứa con thừa" trong văn hóa Á Đông. Mây (Phương Anh Đào) là em gái trong gia đình, luôn phải nhận cách đối xử thiên vị từ mẹ là bà Tím (Hồng Đào) so với anh trai Pháo (Huy Anh) trong mọi chuyện, bất chấp anh trai luôn là người ỷ lại, không có chí tiến thủ và luôn ôm về những thất bại.

Rồi gia đình xảy ra biến cố, mỗi người tự nhìn nhận lại bản thân để thấy được những gì mình cần phải nói ra cho người khác hiểu, và phải cân bằng lại để mọi thứ không tiếp tục đổ vỡ. Đằng sau biến cố ấy, là tình yêu thương và cảm thông dành cho nhau được khơi lại và giữ gìn…

Mối quan hệ luôn trong trạng thái căng thẳng của hai mẹ con. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

“Ngày con còn mẹ” được xây dựng khá chặt chẽ, khi pha trộn được đủ các cung bậc cảm xúc và xây dựng được mạch truyện cuốn hút. Phim mang màu sắc tâm lý, có những đoạn khá nặng nề, có những đoạn lấy đi nước mắt của người xem, nhưng vẫn có những đoạn hài hước, cân bằng cảm xúc cho khán giả.

Phim quy tụ dàn diễn viên chất lượng, gồm Phương Anh Đào, Hồng Đào, Huy Anh, Nguyên Thảo, Ma Ran Đô…Phương Anh Đào và Hồng Đào diễn ăn ý, thậm chí có những đoạn biểu hiện ngoại hình giống nhau như một cặp mẹ-con thực thụ ngoài đời.

Diễn viên Huy Anh trong vai Pháo, anh trai của Mây. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được biết đến với những góc nhìn đầy sáng tạo trong điện ảnh. Các tác phẩm của anh ở những giai đoạn khác nhau đều ít nhiều để lại dấu ấn lên điện ảnh ở giai đoạn đó. Trở lại sau 2 năm làm “Cô dâu hào môn”, Vũ Ngọc Đãng chọn đề tài gia đình, một đề tài mà nếu không khéo, câu chuyện sẽ trở thành bài học đạo lý hoặc “bẫy” cảm xúc cho người xem.

Ở sự trở lại này, “Ngày con còn mẹ” là phim nhiều cảm xúc và tâm tư nhất của Vũ Ngọc Đãng, giúp anh thể hiện rõ điểm mạnh về dòng phim tình cảm gia đình với những lát cắt tâm lý sâu sắc, có kịch tính nhưng cũng không kém phần ấm áp.

Phương Anh Đào có thêm một vai diễn xuất sắc. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, ở “Ngày con còn mẹ”, anh đã hạ “cái tôi” của mình xuống một phần để cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhà sản xuất, diễn viên so với các tác phẩm khác.

Giải thích về lý do mất tới 2 năm mới trở lại với phim điện ảnh mới, Vũ Ngọc Đãng cho biết: “Có rất nhiều lý do, trong đó có lý do quan trọng nhất là kịch bản. Tôi từng nghe ai đó nói: 3 điều quan trọng làm nên một bộ phim thành công của một phim là: kịch bản hay, kịch bản hay và kịch bản hay. Để viết trọn vẹn nên “Ngày con còn mẹ”, tôi đã nhận lời mời của nhà sản xuất Runup Vietnam rất lâu và mãi sau này mới có một kịch bản được tất cả mọi người đồng thuận. Vậy nên, yếu tố kịch bản là yếu tố tiên quyết hàng đầu”.

Phim cũng hé lộ những góc khuất phía sau cuộc đời mỗi nhân vật. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Lý do thứ hai, là việc lựa chọn diễn viên. Đây là lần đầu tiên đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cộng tác với bộ đôi Song Đào: Hồng Đào và Phương Anh Đào, hai nữ diễn viên mà bản thân anh vô cùng mến mộ. “Vậy nên, mình phải lựa những điều tốt nhất trong kịch bản, sản xuất để điểm sáng lên diễn xuất đỉnh cao của hai nghệ sĩ này. Tôi không muốn để cơ hội này trôi qua mà không để lại ấn tượng nên tự bản thân phải cố gắng hết mình. Từ lúc quay phim, tôi đã rất yêu bộ phim, thì tới khi dựng xong, tôi thở phào nhẹ nhõm và thấy yêu bộ phim nhân lên gấp mười lần” - đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết trong sự nghiệp của mình, anh đã làm rất nhiều phim gia đình nhưng phải tới “Ngày con còn mẹ” mới có một phim xoay quanh tâm lý của mẹ và con gái, lại nhấn mạnh về sự thiên vị trong gia đình, sự đối xử chênh lệch của mẹ dành cho con trai nhiều hơn con gái.

“Mối quan hệ của mẹ và con gái, từ văn hóa Á Đông tới Việt Nam, là một sự gắn kết rất kỳ lạ và phức tạp, nhiều mâu thuẫn. Theo tôi quan sát, tình yêu giữa mẹ và con gái rất khác biệt với con trai, cùng là phụ nữ, cùng đối diện với một vấn đề nhưng sự thông cảm và thấu hiểu cho con gái lại ít hơn con trai. Ở phim này, tôi nhận được sự góp ý của những người thật - việc thật, chị Hồng Đào có hai con, Phương Anh Đào cũng làm chị gái của một cậu em trai, Nguyên Thảo và Huy Anh cũng vậy... Mỗi người cho tôi một góc nhìn rất thú vị về mối quan hệ đặc biệt này. Tôi nghĩ đây là một phim rất đời và rất thật, ai cũng hết mình và yêu thương phim khiến tôi rất xúc động” – đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ.