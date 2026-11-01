Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng day dứt trước màn hóa thân quá chân thật của Hồng Đào và Phương Anh Đào

Mở đầu đoạn clip hậu trường là phân cảnh đắt giá khi Mây (Phương Anh Đào thủ vai) phản ứng dữ dội khi biết tin mẹ Tím (Hồng Đào thủ vai) bị bệnh do tái phát. Ngồi phía sau màn hình monitor theo dõi trọn vẹn phân đoạn này, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã không kìm được xúc động.

Hai tay ôm chặt lấy miệng, với đôi mắt đỏ day dứt, anh rất xúc động trước màn hóa thân quá đỗi chân thật của diễn viên. Ngay cả sau khi kết thúc cảnh quay tại bệnh viện, Phương Anh Đào vẫn ngồi lặng đi và rơi nước mắt khi xem lại từng khung hình bên cạnh nghệ sĩ Hồng Đào.

Hóa thân thành người mẹ cả đời tần tảo nhưng lại rơi vào biến cố sức khỏe thập tử nhất sinh, nghệ sĩ Hồng Đào thừa nhận không gian ghi hình tại bệnh viện mang đến một sự ám ảnh rất lớn cho cả ê kíp. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Ở nhà thương, nó có mùi của cồn, mùi sát trùng hay tất cả những mùi đó. Không phải một mình Hồng Đào đâu, ai cũng đều có một ám ảnh về những mùi nhà thương. Chẳng ai mong mà đi vào đây để mà trải nghiệm mùi nhà thương đâu".

Hơn cả nỗi sợ mùi thuốc sát trùng, điều khiến nghệ sĩ Hồng Đào trăn trở nhất khi đặt mình vào vị trí của nhân vật mẹ Tím chính là nỗi lòng của những bậc làm cha, làm mẹ khi tuổi già sức yếu, ốm đau bệnh tật nhưng luôn sợ làm phiền đến các con. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Hồi đó, tôi có coi một phim Hàn Quốc. Trong phim, có một câu thế này: 'Bố mẹ ốm đau dài lâu thì mới biết là con có hiếu như thế nào'. Không có bố mẹ nào mà muốn mình là gánh nặng của con cả".

Phương Anh Đào cho biết, chính trong hoàn cảnh hoạn nạn ấy, sự yếu mềm của con người mới bộc lộ rõ nhất: "Bệnh viện là một trong những nơi mà mọi người có thể thể hiện được sự quan tâm với nhau nhiều nhất. Lúc hoạn nạn, tất cả mọi thứ luôn có nhau: Là những lúc mà mọi người mềm yếu, cần sự hỗ trợ rất nhiều từ những người mà mình yêu thương".

Nữ diễn viên nói thêm: "Với tôi ở ngoài cuộc sống, đâu có thể nào mà tránh khỏi những lần mà mình tự vào viện hoặc để chăm người thân của mình. Sau 4 ngày quay ở bệnh viện, suy nghĩ đầu tiên của tôi là muốn hoàn thành hết tất cả cảnh quay ở đây thật nhanh và sau đó về nhà nghỉ ngơi".