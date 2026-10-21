Đạo diễn Việt ra MV thử nghiệm với AI

Hình ảnh trong MV “Khoảng trống” của đạo diễn Phạm Vĩnh Khương.

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương được biết đến qua nhiều sản phẩm ứng dụng AI, gồm các MV: Bức tranh Đại Việt, Tiệc trắng, Mắt bão, Ngọn lửa thép, phim ngắn “Chạm”, Chèo mở lái ra. Các tác phẩm khai thác nhiều chủ đề, từ văn hóa, lịch sử đến những vấn đề xã hội như bảo vệ trẻ em, bạo lực gia đình.

Ở MV “Khoảng trống”, đạo diễn tiếp tục khai thác khả năng kết hợp giữa kỹ thuật dựng phim, ngôn ngữ hình ảnh và công nghệ AI để kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là sự tương phản giữa nhịp dựng nhanh và tiết tấu âm thanh chậm, trầm, kéo dài. Trong khi hình ảnh liên tục thay đổi, âm thanh duy trì trạng thái lắng đọng, tạo nên sự đối lập trong cảm nhận của người xem.

Cách tổ chức này góp phần định hình nhịp điệu cho tác phẩm, đồng thời chi phối cảm xúc và sự tiếp nhận hình ảnh. Hiệu quả của thủ pháp phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa tốc độ chuyển cảnh, thời lượng khuôn hình và mối liên kết giữa các cảnh, bảo đảm nhịp dựng nhanh không làm đứt gãy mạch biểu đạt.

Về tạo hình, “Khoảng trống” sử dụng những không gian mang tính biểu tượng như căn phòng ngập nước, hành lang gương phản chiếu và các chuyển động lặp lại. Những hình ảnh này gợi liên tưởng đến trạng thái bế tắc, sự đối diện với bản thân và những mâu thuẫn nội tâm.

Thay vì diễn giải câu chuyện hoàn toàn bằng lời, tác phẩm hướng người xem tìm kiếm ý nghĩa qua mối liên hệ giữa không gian, hình ảnh và chuyển động.

Công nghệ AI tạo sinh, đặc biệt là phương thức chuyển văn bản thành video (Text-to-Video), hỗ trợ xây dựng những hình ảnh và không gian khó thực hiện bằng phương pháp quay phim thông thường. Tuy nhiên, khả năng tạo hình của công nghệ không đồng nghĩa với chất lượng nghệ thuật. Việc lựa chọn hình ảnh, tổ chức nhịp điệu, kiểm soát ánh sáng và duy trì sự nhất quán giữa các cảnh vẫn phụ thuộc vào tư duy sáng tạo của người làm phim.

Từ “Khoảng trống”, việc ứng dụng AI trong sản xuất video có thể được nhìn nhận như một thử nghiệm về phương tiện biểu đạt, thay vì chỉ dừng ở khả năng trình diễn công nghệ. Khi công nghệ mở rộng giới hạn tạo hình, giá trị của tác phẩm vẫn phụ thuộc vào cách đạo diễn tổ chức hình ảnh, kết nối các yếu tố nghe nhìn và truyền tải nội dung cảm xúc đến người xem.