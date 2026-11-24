Đường đua điện ảnh Việt năm 2026 tiếp tục ghi nhận một dấu mốc đáng chú ý của đạo diễn Trung Lùn. Với thành công của Trại Giam Hạnh Phúc, nam đạo diễn chính thức có ba bộ phim điện ảnh liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ đồng, sau hai phần Làm Giàu Với Ma. Thành tích này giúp Trung Lùn trở thành cái tên tiếp theo được đặt lên bàn cân với Trấn Thành - đạo diễn đang nắm giữ chuỗi phim ăn khách ấn tượng bậc nhất phòng vé Việt.

Cụ thể, Trung Lùn lần đầu tạo dấu ấn với Làm Giàu Với Ma (2024), đạt khoảng 128 tỷ đồng. Một năm sau, Làm Giàu Với Ma 2 tiếp tục vượt mốc trăm tỷ với doanh thu khoảng 101 tỷ đồng. Đến năm 2026, Trại Giam Hạnh Phúc nối dài thành tích khi nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ chỉ sau vài ngày công chiếu. Theo số liệu cập nhật ngày 23/11, tác phẩm đã vượt 100 tỷ đồng và tiếp tục tăng trưởng mạnh tại phòng vé.

Đạo diễn Trung Lùn ghi dấu ấn với ba phim điện ảnh liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ.

Đáng chú ý, cả ba tác phẩm đều thuộc những dự án điện ảnh liên tiếp do Trung Lùn đảm nhận vai trò đạo diễn. Việc duy trì thành tích thương mại qua ba bộ phim cho thấy nam đạo diễn đang từng bước xây dựng được chỗ đứng riêng trong thị trường điện ảnh Việt.

Trong khi đó, Trấn Thành vẫn là một trong những đạo diễn có thành tích phòng vé nổi bật nhất điện ảnh Việt. Bắt đầu với Bố Già (2021) đạt 395 tỷ đồng, anh liên tục tạo nên những cú bứt phá qua Nhà Bà Nữ (459 tỷ đồng), MAI (551 tỷ đồng), Bộ Tứ Báo Thủ (332 tỷ đồng) và gần nhất là Thỏ Ơi!! (449 tỷ đồng). Đáng chú ý, cả năm bộ phim điện ảnh do Trấn Thành đạo diễn đều vượt mốc 300 tỷ đồng, tạo nên chuỗi thành tích rất khó san bằng.

Nếu Trung Lùn đang có ba tác phẩm liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ, Trấn Thành hiện sở hữu chuỗi năm phim liên tiếp vượt cột mốc này. Như vậy, nam đạo diễn cần thêm hai dự án thành công nữa để bắt kịp đàn anh về số lượng phim trăm tỷ liên tiếp.

Trấn Thành đang sở hữu chuỗi năm phim điện ảnh liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng.

Điểm thú vị là hai đạo diễn theo đuổi những màu sắc điện ảnh khác nhau. Trấn Thành thường khai thác tâm lý gia đình, tình cảm và những mâu thuẫn xã hội gần gũi. Trong khi đó, Trung Lùn cho thấy sự linh hoạt khi lựa chọn chất liệu hài hước, kết hợp yếu tố tâm lý và những câu chuyện mang tính giải trí đại chúng.

Riêng với Trại Giam Hạnh Phúc, việc lựa chọn bối cảnh nhà tù tương đối mới mẻ với điện ảnh Việt cũng góp phần tạo sự tò mò cho khán giả. Bộ phim xoay quanh thầy giáo Phúc (Tuấn Trần), người phải bước chân vào môi trường trại giam sau một biến cố nghiêm trọng.

Từ ba bộ phim liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ, Trung Lùn đang chứng minh khả năng duy trì sức hút thương mại qua nhiều dự án. Dẫu khoảng cách với Trấn Thành vẫn còn hai tác phẩm, thành tích hiện tại đủ để đưa anh trở thành một trong những đạo diễn đáng chú ý của phòng vé Việt. Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Lùn có thể tiếp tục nối dài chuỗi thắng lợi và tiến gần hơn đến kỷ lục của Trấn Thành trong những năm tới?