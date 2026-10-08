Đạo diễn Trấn Thành chính thức bị thay thế

Mới đây, Trại Buôn Người tiếp tục tạo nên cột mốc đáng chú ý tại phòng vé Việt. Theo cập nhật vào sáng 8/10, bộ phim đã vượt mốc 340 tỷ đồng doanh thu, qua đó chính thức vượt qua Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành để vươn lên vị trí Top 7 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Trước đó, chiều 6/10, Trại Buôn Người mới vượt 316 tỷ đồng sau 11 ngày ra mắt. Khi ấy, bộ phim đã vượt Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của Lý Hải - Minh Hà và chiếm vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu tiếp theo được xác định là Bộ Tứ Báo Thủ, tác phẩm từng giữ vị trí thứ 7 với doanh thu hơn 332 tỷ đồng.

Trại Buôn Người thu hút khán giả với những câu chuyện cảm động.

Chỉ sau khoảng hai ngày, Trại Buôn Người đã hoàn tất cú bứt phá. Với hơn 340 tỷ đồng, tác phẩm không chỉ vượt qua cột mốc của Bộ Tứ Báo Thủ mà còn chính thức đẩy phim của Trấn Thành xuống vị trí phía sau.

Thành tích này càng đáng chú ý khi Trại Buôn Người mới chỉ ra mắt chưa đầy nửa tháng. Phim liên tiếp thu về hàng chục tỷ đồng và nhanh chóng thiết lập một cột mốc mới. Đà tăng trưởng mạnh giúp khoảng cách với các tác phẩm thuộc nhóm doanh thu cao nhất ngày càng được thu hẹp.

Trước khi bị Trại Buôn Người vượt mặt, Bộ Tứ Báo Thủ từng là một trong những phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn, quy tụ Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Uyển Ân, Kỳ Duyên cùng nhiều diễn viên, từng tạo sức hút lớn khi ra mắt vào dịp Tết.

Việc Bộ Tứ Báo Thủ mất vị trí Top 7 vào tay một bộ phim mới cho thấy bảng xếp hạng phòng vé Việt đang tiếp tục có nhiều biến động. Đáng chú ý, Trại Buôn Người vẫn còn thời gian tiếp tục gia tăng doanh thu và hoàn toàn có khả năng tiến sâu hơn trên bảng xếp hạng nếu duy trì được sức hút tại rạp.

Bộ Tứ Báo Thủ bị Trại Buôn Người vượt mặt sau chưa đầy nửa tháng.

Trại Buôn Người xoay quanh Ny, nhân vật do Steven Nguyễn đảm nhận. Xuất phát từ hành trình tìm kiếm em gái Út Đẹt, Ny không ngờ bản thân cũng rơi vào cái bẫy buôn người và lừa đảo xuyên biên giới. Từ người đi tìm người thân, anh trở thành nạn nhân và phải tìm mọi cách sinh tồn, đồng thời tìm đường thoát khỏi nơi giam giữ.

Phim khai thác những thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân bằng lời mời việc nhẹ, thu nhập cao, sau đó đẩy họ vào môi trường làm việc khắc nghiệt. Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm tập trung vào tình thân, sự sống còn và khát vọng trở về của những người bị mắc kẹt.

Bên cạnh Steven Nguyễn, Trại Buôn Người còn có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Trầm Minh Hoàng, Huỳnh Minh Kiên cùng nhiều diễn viên khác.

Từ một tác phẩm mới ra mắt, Trại Buôn Người đang từng bước tạo dấu ấn tại phòng vé. Cột mốc hơn 340 tỷ đồng không chỉ giúp phim chính thức lọt Top 7 mà còn đánh dấu việc Trấn Thành bị soán vị trí bởi một bộ phim đang có tốc độ tăng trưởng doanh thu đặc biệt nhanh.