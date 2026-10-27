Đạo diễn Trần Bảo Sơn khẳng định lựa chọn diễn viên không vì tên tuổi trong phim mới

Bên cạnh việc đầu tư cho kịch bản và quá trình chuẩn bị sản xuất, Trần Bảo Sơn dành khoảng sáu tháng để tìm kiếm, tuyển chọn diễn viên cho Trên con đường mới. Quá trình tuyển chọn kéo dài cũng phản ánh sự thận trọng của anh trong việc xây dựng thế giới nhân vật.

Với dự án mà anh đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên, việc xây dựng một dàn nhân vật phù hợp không chỉ góp phần định hình màu sắc tác phẩm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách câu chuyện được truyền tải trên màn ảnh.

Thay vì đặt danh tiếng lên hàng đầu, nam đạo diễn chú trọng khả năng hóa thân và mức độ phù hợp của từng diễn viên với nhân vật. “Nếu là một gương mặt nổi tiếng nhưng không phù hợp với vai diễn thì khi lên phim, khán giả sẽ khó tin vào nhân vật”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Quan điểm này cho thấy cách tiếp cận casting của nam đạo diễn xuất phát từ yêu cầu chuyên môn của tác phẩm, trong đó mỗi lựa chọn cần phục vụ cho tính cách, tâm lý và diễn biến của câu chuyện, thay vì chỉ dựa vào độ nhận diện của diễn viên.

Về chỉ đạo diễn xuất, Trần Bảo Sơn cho rằng, việc đồng thời đảm nhận ba vai trò giúp anh nắm bắt xuyên suốt tinh thần câu chuyện, định hướng sáng tạo và yêu cầu thể hiện của từng nhân vật. “Từng là một diễn viên nên tôi hiểu và sẽ cố gắng giúp các bạn lột tả được hết khả năng trên màn ảnh rộng”, anh khẳng định.

Kinh nghiệm nhiều năm đứng trước ống kính giúp Trần Bảo Sơn thấu hiểu những yêu cầu trong quá trình nghiên cứu và hóa thân vào nhân vật, từ đó tìm ra cách làm việc phù hợp với từng diễn viên. Thay vì dừng lại ở những chỉ dẫn mang tính kỹ thuật, nam đạo diễn chú trọng truyền tải tinh thần, tâm lý và động cơ của nhân vật, giúp diễn viên hiểu rõ chiều sâu vai diễn và chủ động tìm kiếm cách thể hiện thuyết phục.

Trên con đường mới quy tụ nhiều gương mặt, với nhiều màu sắc diễn xuất khác nhau như: NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Juliet Bảo Ngọc, Quang Sự, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh, Paris Bảo Nhi, cùng các diễn viên khác.

Sự kết hợp này góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho dàn nhân vật, đồng thời mở ra những tương tác diễn xuất đáng chú ý trong câu chuyện của bộ phim. Nam đạo diễn kỳ vọng, mỗi nhân vật trong phim đều có dấu ấn riêng, góp phần tạo nên tính thuyết phục và chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm.