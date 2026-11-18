Hai bộ phim mở màn tại Hà Nội (19/11) và TPHCM (20/11) lần lượt là Điếc (Tây Ban Nha) và Trong từng con sóng (Pháp-Bỉ) - hai câu chuyện xúc động về sức mạnh của tình yêu và sự chân thành trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời, về sự gắn kết giữa con người và vạn vật.

Trong từng con sóng là phim dài hoạt hình đầu tay của nữ đạo diễn Việt Kiều Nguyễn Phương Mai sẽ công chiếu chính thức tại EUFF trước khi xuất hiện trên Netflix vào tháng 12 này. Đây cũng là phim hoạt hình đầu tiên được chọn mở màn cho hạng mục danh giá Tuần lễ Phê bình tại Cannes.

Cảnh trong phim "Điếc".

Một loạt phim vừa ra mắt và giành các giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Cannes mùa hè vừa qua: Quê nhà (Ba Lan, Đức, Ý, Pháp) với giải Đạo diễn xuất sắc nhất; Thốt nhiên (Nhật, Pháp, Bỉ, Đức) – bộ phim mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho cả 2 nữ chính Virginie Efira và Tao Okamoto; cùng Người gặp thời (Bỉ, Pháp) – giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Một điểm mới rất đáng chú ý của EUFF năm nay là chùm phim do đạo diễn Trần Anh Hùng tuyển chọn riêng, kết nối khán giả với những kiệt tác điện ảnh châu Âu duy mỹ của các bậc thầy qua nhiều thập kỷ: Thánh ngôn (1955) của Carl Theodor Dreyer, Kẻ móc túi (1959) của Robert Bresson, Cuộc sống ngọt ngào (1960) của Federico Fellini, Những ông hoàng xa lộ (1976) của Wim Wenders và Rosetta (1999) của anh em đạo diễn Luc và Jean-Pierre Dardenne.

Đây là các phim có những ý nghĩa và ấn tượng lớn với đạo diễn Trần Anh Hùng; chưa từng xuất hiện chính thức trên màn ảnh rộng tại Việt Nam. Các phim sẽ trình chiếu qua những bản phim được phục chế những năm gần đây qua các dự án của các Viện Điện ảnh và hãng phim tại châu Âu. Đặc biệt, tại một số buổi chiếu, khán giả sẽ có dịp giao lưu và trò chuyện trực tiếp với đạo diễn Trần Anh Hùng về các phim ông lựa chọn giới thiệu.

Rosetta cũng sẽ là bộ phim khai mạc (26/11) cho chặng mới của liên hoan phim tại Đà Nẵng năm nay - một sự kiện được thực hiện với hỗ trợ từ các tập thẻ trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh tại địa phương.

Phim "Trong từng con sóng" sẽ công chiếu chính thức tại EUFF trước khi xuất hiện trên Netflix vào tháng 12 này.

Bên cạnh các buổi chiếu tại 3 thành phố, EUFF giới thiệu chương trình EUFF Online, gồm 10 phim chiếu trực tuyến miễn phí, đưa điện ảnh châu Âu tới khán giả cả nước, giới thiệu các phim gia đình cảm động, các phim mang chiều kích hiện thực xã hội và cả các phim hoạt hình cho thiếu nhi.

Chia sẻ về sự đón nhận tích cực của khán giả Việt Nam cho EUFF 2026, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết: "Khá nhiều bộ phim đã bán hết vé chỉ trong vòng 15 phút. Chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của nền điện ảnh đương đại".

Phim "Rosetta":

Ảnh: EUFF Việt Nam