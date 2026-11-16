Đạo diễn Trần Anh Hùng chọn phim khó xem cho Tuần lễ Phim châu Âu EUFF 2026

Đạo diễn Trần Anh Hùng tại họp báo về EUFF 2026, Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Năm nay, Tuần lễ Phim châu Âu (EUFF) 2026 đánh dấu kỷ niệm 25 năm chương trình được tổ chức tại Việt Nam. Nhân dịp này, ban tổ chức chiếu song song loạt 34 phim ở hai hình thức trực tiếp tại rạp và trực tuyến trên internet. Đáng chú ý trong số này có 5 phim do đạo diễn Trần Anh Hùng tuyển chọn.

Các phim được nhận xét là đậm tính duy mỹ, có vai trò quan trọng với hành trình làm nghề của ông, gồm "Thánh ngôn" (Ordet, 1955) của Carl Theodor Dreyer, "Kẻ móc túi" (Pickpocket, 1959) của Robert Bresson, "Cuộc sống ngọt ngào" (La Dolce Vita, 1960) của Federico Fellini, "Những ông hoàng xa lộ" (Im Lauf der Zeit, 1976) của Wim Wenders và "Rosetta" (1999) của Luc và Jean-Pierre Dardenne.

Trong buổi họp báo chiều 16/11 tại Hà Nội, đạo diễn Trần Anh Hùng nhận xét "Rosetta" là phim khó xem nhất, tạo tác động mạnh mẽ đến mức ông từng khóc 15 phút sau khi xem, thậm chí tự hứa "không bao giờ xem lại" (nhưng sau này vì phải đứng lớp giảng dạy về điện ảnh nên ông đã thất hứa với mình).

"Rosetta" gây ấn tượng với phong cách hiện thực mạnh mẽ. (Ảnh từ phim)

"Cuộc sống ngọt ngào" - "La Dolce Vita" thì có hình ảnh trực thăng để lại ấn tượng sâu sắc, mà theo đạo diễn Trần Anh Hùng, là cảnh "nhiều đạo diễn khát khao làm" nhưng khó có thể thực hiện được một cách trọn vẹn.

Nhưng cũng có tác phẩm như "Những ông hoàng xa lộ" của Wim Wenders lại mang cảm giác thoải mái khi xem. Phim truyền cảm hứng ai cũng có thể làm phim nhờ ngôn ngữ điện ảnh mộc mạc, giản dị mà hiệu quả...

Khi được hỏi yếu tố gì làm nên một tác phẩm kinh điển, đạo diễn 64 tuổi khẳng định các phim đó phải mang giá trị nghệ thuật, dùng ngôn ngữ điện ảnh để tạo nghĩa và cảm xúc.

Ông cũng nhận xét hiện nay nhiều phim không có chất điện ảnh. "Cái đó giờ rất khó và hiếm thấy. Trong số các phim Hùng chọn đều có chất đó," ông nói.

Họp báo về tuần phim tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trong suốt thời gian tổ chức EUFF 2026, đạo diễn Trần Anh Hùng dự kiến xuất hiện ở 2 buổi chiếu tại mỗi thành phố để giao lưu với khán giả.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông dự kiến đến các ngày 21-22/11 (các buổi chiếu "Rosetta" và "Thánh ngôn"). Ở Hà Nội là 24-25/11 ("Rosetta" và "Thánh ngôn"). Còn ở Đà Nẵng là 26-27/11 ("Kẻ móc túi" và "Cuộc sống ngọt ngào").

Thông tin đạo diễn Trần Anh Hùng tham gia giám tuyển phim giúp sự kiện được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng khán giả yêu điện ảnh. Nhiều phim chiếu tại rạp đã bán sạch vé.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đại sứ EU tại Việt Nam, ông Julien Guerrier cho biết khá nhiều phim đã bán hết vé chỉ trong vòng 15 phút. "Chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của nền điện ảnh đương đại, cũng như nền kinh tế sáng tạo nói chung tại cả EU và Việt Nam."

Các phim còn lại cũng đáng chú ý không kém. Nhiều phim đạt các giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Cannes 2026 như "Quê nhà" (giải Đạo diễn xuất sắc nhất), "Thốt nhiên" (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất), "Người gặp thời" (Kịch bản xuất sắc nhất) và "Trong từng con sóng" (phim hoạt hình đầu tiên mở màn cho Tuần lễ Phê bình)...

Đạo diễn phim hoạt hình Nguyễn Phương Mai. (Ảnh: Cineuropa)

Đặc biệt, "Trong từng con sóng" (In Waves) - phim dài đầu tay của đạo diễn Việt-Pháp Nguyễn Phương Mai - sẽ được công chiếu lần đầu trong tuần EUFF 2026. Phim sau đó sẽ được phát hành trên nền tảng Netflix vào tháng 12.

Trước đó, Nguyễn Phương Mai nổi tiếng với "Chez moi" - phim lọt danh sách rút gọn (top 10 tranh giải) hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất Oscar 2016.

Bên cạnh các buổi chiếu tại ba thành phố, ban tổ chức tuần phim cũng giới thiệu chương trình EUFF Online gồm 10 phim chiếu trực tuyến miễn phí, đưa điện ảnh châu Âu tới khán giả cả nước. Loạt phim đa dạng ở thể loại phim gia đình cảm động, phim hiện thực xã hội và cả các phim hoạt hình cho thiếu nhi.

Thông tin giới thiệu mỗi phim có trên website. Ngoài ra khán giả có thể theo dõi lịch phim dưới đây: