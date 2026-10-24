Đạo diễn tiết lộ chuyện Thành Long liều mình ở tuổi 65

Thành Long là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng của điện ảnh châu Á, gắn liền với những màn hành động kết hợp võ thuật, nhào lộn và hài hước. Mới đây, đạo diễn Scott Waugh đã chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc với Thành Long trong bộ phim Hidden Strike.

Theo lời kể của Scott Waugh trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People ngày 19/10/2026, cảnh quay khiến ông ấn tượng liên quan đến một pha hành động phức tạp giữa trực thăng và xe buýt. Thành Long phải đu dây từ trực thăng xuống nóc xe, lộn người, xoay qua cửa sổ phía sau rồi tiếp đất bên trong xe với khẩu súng trên tay. Đây là động tác đòi hỏi sức mạnh, khả năng kiểm soát cơ thể và độ chính xác cao, ngay cả với những diễn viên trẻ.

Scott Waugh (bên trái), Thành Long trong phim 'Hidden Strike'.

Đạo diễn cho biết Thành Long rất quyết tâm tự mình hoàn thành cảnh quay. Ông muốn máy quay ghi lại rõ ràng việc nam diễn viên trực tiếp thực hiện pha hành động, thay vì sử dụng người đóng thế. Tuy nhiên, quá trình này không diễn ra dễ dàng như mong đợi.

Scott Waugh nhớ lại Thành Long đã thử nhiều lần nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như ý. Đến lần quay thứ 10 rồi thứ 12, nam diễn viên vẫn chưa hoàn thành động tác. Khi chứng kiến những lần thử liên tiếp, đạo diễn bắt đầu nghĩ đến việc đề nghị Thành Long để diễn viên đóng thế thực hiện thay.

Thế nhưng, Thành Long không muốn từ bỏ. Nam diễn viên khẳng định mình có thể làm được và tiếp tục thử sức. Chính sự kiên trì ấy đã khiến khoảnh khắc thành công sau đó trở nên đáng nhớ đối với cả đoàn phim.

Ở lần quay thứ 15, Thành Long cuối cùng đã hoàn thành pha hành động. Theo lời kể của Scott Waugh, nam diễn viên tiếp đất chính xác bên trong xe buýt, giữ khẩu súng và hoàn tất động tác như mong muốn. Các thành viên đoàn phim đồng loạt reo hò, còn đạo diễn không giấu được sự kinh ngạc trước khả năng của ngôi sao võ thuật.

Thành Long.

Điều khiến Scott Waugh nhớ nhất không chỉ là cảnh quay thành công, mà còn là phản ứng của Thành Long ngay sau đó. Khi đi ngang qua đạo diễn, nam diễn viên nhìn thẳng vào ông và nói ngắn gọn: “65”, nhắc đến tuổi của mình tại thời điểm thực hiện cảnh quay. Câu nói ngắn nhưng thể hiện rõ niềm tự hào của Thành Long sau khi chinh phục thử thách.

Câu chuyện một lần nữa cho thấy tinh thần làm nghề đã gắn bó với Thành Long trong nhiều thập kỷ. Nam diễn viên sinh năm 1954 từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim hành động như Police Story, Drunken Master và Armour of God. Trong sự nghiệp, ông nổi tiếng với việc tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm, đồng thời chấp nhận những thử thách đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và kỹ thuật.

Với Hidden Strike, Thành Long đóng cùng John Cena trong câu chuyện về hai cựu binh đặc nhiệm có nhiệm vụ hộ tống dân thường đến nơi an toàn. Bộ phim kết hợp hành động và hài hước, tiếp tục khai thác thế mạnh của Thành Long trên màn ảnh.

Ở tuổi 72, Thành Long vẫn là cái tên được khán giả quan tâm mỗi khi nhắc đến điện ảnh võ thuật. Chia sẻ mới của Scott Waugh không phải thông tin về một cảnh quay vừa diễn ra, mà là kỷ niệm hậu trường được đạo diễn kể lại sau nhiều năm. Dù vậy, câu chuyện về 15 lần thử sức ở tuổi 65 vẫn cho thấy sự quyết tâm của Thành Long khi đối diện với những yêu cầu khắt khe của nghề diễn.