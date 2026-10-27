Đạo diễn phim gần 500 tỷ đồng: 'Tôi ăn may'

Đến trưa 27/10, Trại buôn người đạt doanh thu 486 tỷ đồng, vượt Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải với 482 tỷ đồng. Tác phẩm đứng thứ ba trong danh sách phim Việt ăn khách nhất từ trước đến nay, sau Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền với 714 tỷ đồng và Mai của Trấn Thành với 551 tỷ đồng.

Sau một tháng ra rạp, phim duy trì khoảng 2.000 suất chiếu trong ngày, còn cách mốc 500 tỷ đồng khoảng 14 tỷ đồng.

Trước đó, tác phẩm vượt Thỏ ơi của Trấn Thành để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất từ đầu năm đến nay. Toni Dương Bảo Anh đồng thời trở thành đạo diễn có phim điện ảnh đầu tay đạt doanh thu cao nhất.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Dương Bảo Anh cho biết vợ chồng anh không hình dung bộ phim sẽ đạt những thứ hạng này. Từ lúc phát triển kịch bản, điều họ quan tâm trước tiên là khán giả.

“Chúng tôi tự hỏi: Khán giả mình là ai, họ muốn xem gì, thích điều gì, muốn nghe gì, vấn đề mang tính thời sự này còn nóng hay không? Và phim có qua được kiểm duyệt hay không?”, anh chia sẻ.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết thời điểm cầm giấy phép phổ biến phim là lúc vợ chồng anh vui và hạnh phúc nhất. Họ tin tác phẩm có thể đáp ứng thị hiếu người xem, nhưng không dự tính doanh thu sẽ lên gần 500 tỷ đồng.

Tôi chỉ là tấm chiếu mới, ăn may được một phim. Vợ chồng tôi chỉ nghĩ mình may mắn". Dương Bảo Anh.

“Chúng tôi không nghĩ đến con số doanh thu hiện tại hay top 1 của năm, top 3 phòng vé… Tới thời điểm này, vợ chồng tôi cảm thấy tất cả là may mắn. May mắn khi có hơn 10.000 người cùng chung tay tạo ra nó. Chúng tôi biết ơn ê-kíp cùng chung tay tạo nên Trại buôn người”, đạo diễn nói.

Trại buôn người có cơ hội vượt thành tích của Trấn Thành để vào Top 2 phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Khi phim lần lượt vượt doanh thu những tác phẩm của Lý Hải và Trấn Thành, Dương Bảo Anh không muốn đặt mình trong cuộc so sánh với hai đàn anh.

“Anh Lý Hải hay Trấn Thành đều là những người tôi ngưỡng mộ và làm việc chung. Chúng tôi không muốn so sánh với bất kỳ ai. Họ đều là đạo diễn giàu kinh nghiệm, còn tôi chỉ là tấm chiếu mới, ăn may được một phim. Vợ chồng tôi chỉ nghĩ mình may mắn”, anh bày tỏ.

Bên cạnh sức hút thương mại, Trại buôn người nhận những góp ý kịch bản ôm đồm, nhiều tuyến nhân vật và các đoạn hồi tưởng làm gián đoạn diễn biến.

Phản hồi những nhận xét này, Dương Bảo Anh cho biết anh tôn trọng ý kiến của người xem và làm bài học cho các dự án sau.

Ê-kíp đang cắt dựng, hậu kỳ phiên bản hướng đến mức phân loại T13. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn mong đưa câu chuyện cảnh báo nạn buôn người, lừa đảo đến gần hơn với khán giả trẻ, đặc biệt là học sinh THCS, THPT.

“Về tiến độ của bản T13, tôi không biết chắc khi nào sẽ phát hành. Bởi nhiều yếu tố liên quan hậu kỳ và quan trọng phải làm đúng theo Luật Điện ảnh, phải thông qua hội đồng kiểm duyệt. Nhưng chắc chắn sẽ có phiên bản T13”, anh cho biết.

Trại buôn người xoay quanh Ny, thanh niên miền Tây do Steven Nguyễn thủ vai. Khi em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) mắc bẫy tuyển dụng và bị đưa vào trại lừa đảo xuyên biên giới, Ny tìm cách thâm nhập để cứu em. Tại đây, anh chứng kiến những nạn nhân bị giam giữ, hành hạ và ép tham gia hoạt động lừa đảo.

Lý giải sức hút của phim, các chuyên gia đánh giá đạo diễn biết cách tạo kịch tính từ đề tài xã hội.

Các nhân vật liên tiếp bị dồn vào tình thế nguy hiểm, khiến người xem chờ đợi cuộc phản kháng. Đến khi hàng trăm nạn nhân vùng lên, cảm xúc bị dồn nén được giải tỏa.

Ngoài ra, quy mô các cảnh hành động trong phim gây ấn tượng mạnh, từ cuộc đua bò đến những màn truy đuổi, đối đầu. Đặc biệt là cảnh quay khu nhà kho tập trung đông nạn nhân, tạo cảm giác ngột ngạt và khắc nghiệt. Việc đầu tư cho những đại cảnh đông người giúp câu chuyện có sức nặng hơn về hình ảnh.

Thành tích của Trại buôn người gây bất ngờ, cho thấy đạo diễn mới có khả năng cạnh tranh với những tên tuổi đang chiếm ưu thế tại phòng vé.