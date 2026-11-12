Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương: Đưa công nghệ vào điện ảnh trong sân chơi 'AI Thực chiến 2026'

Đạo diễn Vĩnh Khương dùng công nghệ để khai thác văn hóa truyền thống. (Ảnh: Chương trình AI thực chiến)

Trong bối cảnh cuộc thi quy mô quốc gia "AI Thực chiến 2026" chính thức lên sóng, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận về việc đưa công nghệ lõi vào đời sống, câu chuyện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không còn giới hạn trong không gian của giới kỹ thuật thuần túy. Sự góp mặt của những người đang tìm tòi trong lĩnh vực sáng tạo số như đạo diễn Phạm Vĩnh Khương, nhà sáng lập Solentic Group đang mở ra một góc nhìn mới mẻ: AI giải mã và giải quyết các bài toán thực tiễn bằng tư duy nghệ thuật, văn hóa và giá trị nhân văn.

Tại cuộc thi, nếu các bảng đấu kỹ thuật tập trung vào dữ liệu lớn, tự động hóa hay tài chính, thì hướng đi của Phạm Vĩnh Khương lại chứng minh rằng: AI chính là công cụ sắc bén để giải quyết bài toán gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền tải thông điệp xã hội và định hình tư duy thẩm mỹ thời đại số.

Đạo diễn Vĩnh Khương (ngoài cùng bên trái) tại chương trình.

Là gương mặt tiêu biểu tiên phong ứng dụng toàn diện công nghệ AI vào quy trình sản xuất điện ảnh, khoa học, âm nhạc tại Việt Nam, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương từng bước phá vỡ định kiến cho rằng trí tuệ nhân tạo chỉ là cỗ máy vô hồn. Các dự án tiêu biểu như MV “Mắt Bão”, “Bách Quái Phường”, phim ngắn khoa học viễn tưởng mang thông điệp môi trường “Shadow of the Wolf”, hay các dự án kết hợp AI tôn vinh âm nhạc dân gian truyền thống (chèo) đã khẳng định một triết lý hành động rõ ràng: Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi nó phục vụ cảm xúc con người và giải quyết các bài toán thực tiễn của đời sống.

Chia sẻ tại các diễn đàn công nghệ và nghệ thuật lớn như Conviction 2026, nơi anh tham gia với tư cách diễn giả về tư duy nghệ thuật trong sản xuất phim bằng AI, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động làm chủ công nghệ. Việc tự lên ý tưởng kịch bản để AI hỗ trợ triển khai giúp các nhà sáng tạo nội dung giữ vững sự độc lập, không bị chi phối bởi các ràng buộc thương mại hay bên thứ ba, từ đó tạo ra những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân và tinh thần tự cường dân tộc.

"AI Thực chiến” 2026 là cuộc thi về trí tuệ nhân tạo duy nhất được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất dưới dạng gameshow phát trên sóng truyền hình quốc gia, nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái AI, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc thi được các cơ quan quản lý nhà nước, truyền thông quốc gia và các tập đoàn hàng đầu bảo trợ, trở thành bệ phóng cho các giải pháp mang tính ứng dụng cao, giải quyết các bài toán thực tiễn của đất nước.

Cuộc thi có giải thưởng lớn nhất lên đến 1 tỷ đồng tiền mặt cùng gói đầu tư phát triển trị giá lên tới 1 triệu USD, đòi hỏi các sản phẩm dự thi không chỉ vững vàng về thuật toán hay công nghệ lõi, mà còn phải chứng minh được hiệu quả kinh tế-xã hội, khả năng giải quyết các vấn đề cấp thiết của cộng đồng và tiềm năng phát triển lâu dài.

Sự giao thoa giữa các sân chơi lớn như "AI Thực chiến 2026" và tư duy dấn thân của những người làm sáng tạo như đạo diễn Phạm Vĩnh Khương đang phác họa nên một diện mạo mới cho hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.

Khi AI được đưa vào giải các bài toán thực tiễn, biên giới giữa các lĩnh vực kỹ thuật và nghệ thuật đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là chìa khóa để Việt Nam bắt kịp nhịp chuyển động công nghệ toàn cầu, và giữ bản sắc văn hóa.