Đạo diễn Nhu Đặng nhận xét Hoàng Thùy Linh kỹ tính, hé lộ sự cố khi quay MV Thầy Dùi

Tối 15/10, Hoàng Thùy Linh chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2026 - MV Thầy Dùi. Tính đến hiện tại (19/10), Thầy Dùi đã đạt hơn 890K lượt xem trên YouTube.

Tiếp tục theo đuổi định hướng đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả thông qua ngôn ngữ âm nhạc, Thầy Dùi được Hoàng Thùy Linh và ê-kíp gửi gắm nhiều giá trị từ tiếng cười dân gian đến ý thức về lời nói.

Mới đây, giọng ca sinh năm 1988 vừa chia sẻ video hậu trường ghi lại quá trình thực hiện MV Thầy Dùi - từ những cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đến lúc bấm máy ở phim trường. Theo nữ ca sĩ, đây là sản phẩm được cô tất tay đầu tư kỳ công nhất tính đến hiện tại, trải qua hai tháng phát triển kịch bản. Đạo diễn và các thành viên trong ê-kíp bắt đầu xây dựng ý tưởng từ những đề bài sáng tạo do Hoàng Thùy Linh đặt ra, nghiên cứu và kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực như văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng đến tâm lý học.

Đạo diễn Nhu Đặng chia sẻ: "Quá trình viết kịch bản thử thách mình rất nhiều, chị Linh là người khá là kỹ tính". Anh cho biết không muốn lồng ghép nhiều câu ca dao tục ngữ vào trong bài hát như một cách liệt kê mà để ẩn hiện trong câu chuyện của từng nhân vật khi sống trong vòng tròn của ngôi làng.

Stylist Hoàng Ku cho biết sau 2 ngày bấm máy, tiến độ đã đạt được khoảng 80%. Tuy nhiên, trong quá trình quay, ê-kíp cũng bất ngờ gặp sự cố ngoài ý muốn: Mất điện không có lịch báo trước. Đạo diễn hình ảnh Kelvin Chew bày tỏ: "Làm việc với nghệ thuật rất tuyệt, không hề khó chút nào và điều đó chắc chắn giúp cho lịch trình vốn rất gấp gáp này trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Ngoài ra thì trừ việc cúp điện mất 2 tiếng còn lại tôi nghĩ đây là một buổi quay rất tuyệt vời".

Ê-kíp dừng set quay giữa chừng vì mất điện.

Bên cạnh ê-kíp gồm 315 người đã tham gia quá trình ghi hình, những đại cảnh, mô hình tạo hình khổng lồ như chú lừa hay các bức tượng đất đòi hỏi không gian trường quay rộng lớn, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận thiết kế mỹ thuật và kỹ xảo CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính). Đạo diễn CGI Kaisou D cho biết ê-kíp luôn theo sát quá trình thảo luận, quay hình để có thể xử lý phần kỹ xảo một cách hoàn thiện nhất.

Các cảnh quay thực hiện trên phông xanh sau đó trải qua quá trình xử lý đồ họa phức tạp.

Bên cạnh đó, phần phục trang cũng góp phần quan trọng trong việc định hình thế giới nghệ thuật của MV Thầy Dùi. Stylist Hoàng Ku đã mang đến 11 thiết kế với nhiều nguồn cảm hứng khác nhau, kết nối những văn hoá truyền thống với tư duy thời trang đương đại, tạo nên diện mạo riêng biệt cho từng nhân vật và bối cảnh.