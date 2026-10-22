Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Vinh Sơn. (Ảnh tư liệu)

Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953 tại Huế. Nhắc đến ông, khán giả nhớ đến ngay bộ phim truyền hình "Đất phương nam" (11 tập) gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ do ông đạo diễn (hãng phim TFS sản xuất vào năm 1997).

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết "Đất rừng phương nam" của nhà văn Đoàn Giỏi, lấy bối cảnh Nam Bộ trong thời kỳ bị thực dân Pháp và bọn cường hào, địa chủ cai trị. Bộ phim là câu chuyện về cuộc sống của những con người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc.

Do mất mẹ, cậu bé An trôi dạt tha phương trên bước đường đi tìm cha. Lưu lạc về phương nam, An gặp những cảnh đời ngang trái, những mảnh đời lầm than của người nông dân dưới ách áp bức của địa chủ và thực dân. Dù bị dòng đời xô đẩy, cậu bé An vẫn luôn sống trong lòng nhân ái, đùm bọc của đồng bào. Đó chính là động lực đưa cậu vượt qua những khó khăn gian khổ.

Nguyễn Vinh Sơn còn đạo diễn những bộ phim gây chú ý như: "Tuổi thơ dữ dội" (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán), "Trăng nơi đáy giếng" (chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai). Trong đó, bộ phim điện ảnh "Trăng nơi đáy giếng" do ông làm đạo diễn đã xuất sắc giành giải Bông Sen Bạc cho phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Phim cũng đoạt nhiều giải thưởng khác trên thế giới.

Dù làm phim không nhiều, nhưng mỗi phim của ông đạo diễn đều là mang nỗi ám ảnh, một màu sắc riêng.

Những năm gần đây, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn ít xuất hiện trước công chúng nhưng ông vẫn tham gia một số hoạt động điện ảnh khi có dịp. Gần nhất, ông tham gia cố vấn cho phiên bản điện ảnh "Đất rừng phương nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.