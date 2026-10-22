Chia sẻ với PV Tiền Phong, đạo diễn Minh Cao - em ruột đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - xác nhận đạo diễn Đất phương Nam qua đời lúc 14h20 ngày 22/10. Ông cho biết gia đình đang bối rối, tập trung lo hậu sự và chưa có cáo phó.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời vì ung thư. Nhận tin buồn, anh gửi lời chia buồn tới gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn người thầy đã dìu dắt mình trong quá trình học tập và làm nghề.

“Xin biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của điện ảnh Việt Nam”, Nguyễn Quang Dũng bày tỏ.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương Nam năm 2023.

Đạo diễn chia sẻ: “Tất cả cuộc hội ngộ trên đời này là khởi đầu cho hành trình đi đến cuộc chia ly. Xin biết ơn và trân trọng hành trình này đã được xem những tác phẩm, đã gặp, được học, trò chuyện và làm việc cùng thầy”.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953. Ông làm cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, được biết đến qua các tác phẩm Tuổi thơ dữ dội, Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng. Số lượng phim không nhiều nhưng những tác phẩm này đều giúp ông ghi dấu trong nghề.

Đất phương Nam ra mắt năm 1997, chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, là tác phẩm đưa tên tuổi ông đến gần đông đảo khán giả. Bộ phim gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người xem.

Khi Nguyễn Quang Dũng thực hiện bản điện ảnh Đất rừng phương Nam, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn tham gia với vai trò cố vấn sản xuất.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thời điểm quay phim Đất rừng phương Nam.

Trước Đất phương Nam, Nguyễn Vinh Sơn làm phim Tuổi thơ dữ dội, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán. Phim kể về cậu bé Mừng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành Bông sen bạc cùng giải Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990.

Với Trăng nơi đáy giếng, ông đưa lên màn ảnh câu chuyện gia đình của cô giáo Hạnh, do Hồng Ánh thể hiện, trong bối cảnh xứ Huế. Vai diễn mang về cho Hồng Ánh giải Nữ diễn viên xuất sắc tại hạng mục phim Á - Phi, Liên hoan phim Dubai năm 2008.

Những năm gần đây, Nguyễn Vinh Sơn ít xuất hiện trước công chúng. Năm 2023, ông cùng các diễn viên Đất phương Nam dự buổi ra mắt phim điện ảnh Đất rừng phương Nam của Nguyễn Quang Dũng.