Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn 'Đất phương Nam' qua đời

Chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Trinh Hoan - em trai của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cho biết ông vừa qua đời 16h20 ngày 22/10 tại nhà riêng.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

"Anh Sơn qua đời vì bệnh. Anh ra đi trong vòng tay của gia đình chiều nay", anh Hoan chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ niềm tiếc thương, biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, đồng thời là một trong những đạo diễn lớn của điện ảnh Việt Nam.

“Tất cả những cuộc hội ngộ trên đời này là khởi đầu cho hành trình đi đến cuộc chia ly. Xin biết ơn và trân trọng hành trình này vì đã được xem những tác phẩm, được gặp gỡ, học hỏi, trò chuyện và làm việc cùng thầy”, anh viết. Nguyễn Quang Dũng gặp đạo diễn 73 tuổi cách đây vài tháng, lúc này sức khỏe ông yếu do bị ung thư.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn bên Nguyễn Quang Dũng.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953 tại Huế, là một trong những tên tuổi lớn và tài hoa của điện ảnh Việt Nam, nổi bật với các tác phẩm: Tuổi thơ dữ dội (1989), Đất phương Nam (1997)... Năm 2008, bộ phim điện ảnh Trăng nơi đáy giếng do ông làm đạo diễn đã xuất sắc giành giải Bông Sen Bạc cho phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Phim cũng đoạt nhiều giải thưởng khác trên thế giới.

Trong đó, Đất phương Nam được xem là tác phẩm truyền hình kinh điển. Phim gồm 11 tập, kể về hành trình phiêu bạt của bé An sau khi mất mẹ, lang bạt khắp miền Nam để tìm cha.

Trên đường đi, cậu chứng kiến cuộc sống cơ cực của người dân dưới ách áp bức của thực dân, địa chủ, đồng thời nhận được sự chở che, giúp đỡ từ những con người nghèo khó nhưng giàu tình nghĩa. Tác phẩm nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả, được Nguyễn Quang Dũng thực hiện bản điện ảnh với tên Đất rừng phương Nam.

Ảnh, clip: FBNV