Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D

“Thế giới trần trụi” đánh dấu lần đầu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện một bộ phim hoạt hình 3D. Dự án được phát triển từ một ý tưởng được anh ấp ủ trong khoảng 20 năm, với sự tham gia xây dựng kịch bản của hai biên kịch ToTo Chan và Kim.

Trailer phim“Thế giới trần trụi”

Bộ phim được giới thiệu là một thế giới nguyên bản với hệ thống nhân vật được xây dựng riêng. Dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có AI, nhằm hỗ trợ một số công đoạn trong quá trình sản xuất.

Thế giới của những chú gà và câu chuyện về tự do

“Thế giới trần trụi” xoay quanh Koo, một chú gà tre vô tình lạc vào một khu công nghiệp chăn nuôi gà hiện đại. Tại đây, Koo gặp Moo cùng những chú gà đang sống trong một thế giới được vận hành theo những quy chuẩn chặt chẽ.

Các nhân vật được cung cấp thức ăn, tập luyện, chăm sóc cơ thể và tuân thủ những tiêu chuẩn được đặt ra. Họ tin rằng mình đang chuẩn bị cho một nơi được gọi là “Thiên Đường”.

Tuy nhiên, Koo và những người bạn dần phát hiện sự thật phía sau cánh cổng ấy. Từ một chú gà khác biệt với phần còn lại, Koo bắt đầu hành trình tìm cách thoát khỏi thế giới mà mình từng tin là thiên đường.

Hành trình này đưa nhân vật đối diện với nhiều lựa chọn liên quan đến tự do, tình bạn, tình yêu và số phận. Thông qua góc nhìn của những chú gà, bộ phim xây dựng một thế giới riêng, trong đó các nhân vật vừa mang màu sắc hài hước của phim hoạt hình, vừa trải qua những vấn đề có tính chất đời sống.

Theo ê-kíp, điểm xuất phát của “Thế giới trần trụi” không chỉ nằm ở ý tưởng về một thế giới của những chú gà mà còn ở cách câu chuyện được phát triển theo tư duy điện ảnh. Kịch bản, cấu trúc nhân vật, thế giới phim, thiết kế hình ảnh, âm nhạc, giọng nói và biểu cảm đều được xây dựng đồng bộ trong quá trình phát triển dự án.

Nguyễn Quang Dũng lần đầu thử sức với hoạt hình 3D

Với Nguyễn Quang Dũng, “Thế giới trần trụi” đánh dấu một hướng tiếp cận mới sau nhiều năm làm phim điện ảnh. Đây là lần đầu tiên đạo diễn thực hiện một dự án hoạt hình 3D, đồng thời là cơ hội để anh phát triển một ý tưởng đã được ấp ủ trong thời gian dài.

Kịch bản phim được phát triển từ ý tưởng của Nguyễn Quang Dũng, với sự cộng tác và chấp bút của hai biên kịch ToTo Chan và Kim. Ê-kíp xây dựng bộ phim từ hệ thống nhân vật, bối cảnh đến ngôn ngữ hình ảnh nhằm tạo nên một thế giới hoạt hình có quy luật và đặc điểm riêng.

Dự án có sự hỗ trợ của công nghệ AI trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, theo ê-kíp, công nghệ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, trong khi câu chuyện, tính cách nhân vật, thế giới phim, cảm xúc và ngôn ngữ điện ảnh vẫn do đội ngũ làm phim quyết định.

Cách tiếp cận này cũng đặt trọng tâm vào việc kết hợp giữa tư duy làm phim và công nghệ trong sản xuất hoạt hình. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hình ảnh, ê-kíp cho biết dự án chú trọng đồng thời đến câu chuyện, nhân vật và cách truyền tải cảm xúc.

“Thế giới trần trụi” dự kiến ra mắt khán giả tại rạp trong năm 2027, do Galaxy Studio phát hành. Với concept nguyên bản, hệ thống nhân vật mới và một thế giới được xây dựng từ đầu, bộ phim hướng tới trải nghiệm hoạt hình kết hợp yếu tố hài hước và cảm xúc, đồng thời đánh dấu bước thử sức của Nguyễn Quang Dũng ở một thể loại mới.