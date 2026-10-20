Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp mang diễn viên đặc biệt lên sân khấu

Do EUNIC Việt Nam tổ chức, Viện Goethe Hà Nội điều phối, Đồng cam cộng hưởng mang đến 8 tác phẩm biểu diễn, 2 workshop, 3 buổi tọa đàm và chương trình chiếu phim tài liệu trong sáu ngày. Các hoạt động trải rộng từ kịch, múa đương đại, kịch không lời đến opera, hợp xướng và trình diễn tương tác, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận nhiều hình thức biểu đạt nghệ thuật khác nhau.

Điểm đáng chú ý của tuần lễ là cách tiếp cận nghệ thuật bao hàm, trong đó người khuyết tật không chỉ là đối tượng được hỗ trợ hay xuất hiện trên sân khấu, mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo và định hình tác phẩm. Tinh thần này được thể hiện qua Lắng nghe điểm Chạm của Cuội Theater và CLB Thân Nghiệm, tác phẩm đồng sáng tạo giữa cộng đồng Điếc/Khiếm thính và nghệ sĩ người nghe; Kỳ quan của nhóm AwB, với sự tham gia của nghệ sĩ không và bị khuyết tật; cùng Những người mù, do Nguyễn Trường Khang đạo diễn, phát triển từ tiếng nói của các diễn viên khiếm thị và không khiếm thị.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và các cộng sự đang nỗ lực mang đến một tuần lễ để người khuyết tật cùng sáng tạo nghệ thuật.

Bên cạnh đó, chương trình giới thiệu vở kịch kinh điển Giấc mộng đêm Hè của William Shakespeare qua dàn dựng của đạo diễn Beverly Blankenship, đêm diễn của Hợp ca Hy Vọng, tác phẩm Bến Tằm của lớp diễn xuất dành cho người khiếm thị LÊN SÀN và các tiết mục của nghệ sĩ quốc tế.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cho biết, không chỉ dừng ở biểu diễn, Đồng cam cộng hưởng còn tạo không gian thực hành và đối thoại thông qua các workshop về chuyển động, ca hát hòa nhập và những buổi tọa đàm xoay quanh vai trò của nghệ sĩ khuyết tật, khả năng tiếp cận văn hóa, cũng như hướng phát triển sân khấu bao hàm tại Việt Nam. Chương trình chiếu phim tài liệu ngày 25/10 tiếp tục mở rộng góc nhìn về đời sống người khuyết tật, đặt trải nghiệm và tiếng nói của họ ở vị trí trung tâm.

Nhiều diễn viên khuyết tật đang ngày đêm tập luyện cho những tiết mục đặc biệt tại "Đồng cam cộng hưởng".

Thông qua tuần lễ, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cùng các đơn vị tổ chức và đối tác hướng tới việc thúc đẩy một môi trường nghệ thuật cởi mở hơn, nơi sự khác biệt không phải rào cản mà trở thành một phần của quá trình sáng tạo. Đồng cam cộng hưởng đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các thiết chế văn hóa trong việc tạo điều kiện để mọi người có thể tiếp cận, tham gia và phát triển năng lực nghệ thuật.