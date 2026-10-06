Đạo diễn 'Mưa đỏ' làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Tại họp báo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 6/10, Ban tổ chức (BTC) công bố Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền tham gia vào hội đồng ban giám khảo của chung kết cuộc thi. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc lựa chọn nữ đạo diễn xuất phát từ tiêu chí đánh giá thí sinh dựa trên 4 trụ cột: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết cuộc thi từng nhiều lần mời các diễn viên, đạo diễn tham gia ban giám khảo. Năm nay, ê-kíp tiếp tục lựa chọn nhân sự dựa trên tiêu chí và quy chế đã đặt ra từ đầu mùa giải.

“Chúng tôi đặt 4 trụ cột: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Với đạo diễn Đặng Thái Huyền, chúng tôi nhận thấy có nhiều phẩm chất phù hợp với thành phần ban giám khảo. Đạo diễn am hiểu tổng thể, sâu sắc về vẻ đẹp nội tâm, chiều sâu văn hóa, lịch sử, khả năng diễn xuất... Đây có thể xem như sở trường của đạo diễn”, ông nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu trong họp báo. Ảnh: BTC.

Trước đêm thi chung khảo dự kiến diễn ra vào 10/10, 53 thí sinh đã trải qua gần hai tháng tại nhà chung, tập luyện và tham gia nhiều hoạt động thực tế. Với chủ đề Miền hương sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao những tiêu chí như nhan sắc, cống hiến, trí tuệ.

Thay vì chỉ đánh giá qua các phần thi trên sân khấu, ban tổ chức theo dõi thí sinh trong suốt quá trình tập luyện, học tập, trải nghiệm văn hóa và tham gia hoạt động cộng đồng.

Tại nhà chung, 53 cô gái được đào tạo về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Trong hoạt động tại Tả Lèng (Lai Châu), thí sinh được chia nhóm để tìm hiểu nhu cầu thực tế, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường. Việc tham gia xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đến thực hiện dự án được xem là một trong những cơ sở để BTC đánh giá khả năng phối hợp cũng như tinh thần trách nhiệm của từng thí sinh.

Hành trình trải nghiệm văn hóa cũng được mở rộng với Chuyến tàu Độc lập, các hoạt động khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, tìm hiểu và thực hành quan họ, tiếp cận bảo vật, di sản và nghệ thuật.

Các chuyến đi tới Vị Xuyên, Tân Trào, Tuyên Quang giúp thí sinh tìm hiểu thêm về lịch sử, ký ức chiến tranh, truyền thống cách mạng và đời sống văn hóa của từng địa phương.

Dàn người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: BTC.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh việc đánh giá thí sinh không chỉ dựa trên khả năng trình diễn.

“Sau gần hai tháng, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm”, ông chia sẻ.

Theo Trưởng ban tổ chức, những chuyến đi trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách tại nhà chung đều giúp ban giám khảo có thêm dữ kiện để nhìn nhận thí sinh toàn diện hơn.

“Hoa hậu Việt Nam vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi mong khán giả có thể nhìn thấy hành trình trưởng thành đó ở từng thí sinh”, ông nói.

Sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời tại Quảng trường biển thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen vươn lên và nở hoa.

Các đường cong được sử dụng để tạo sự mềm mại cho những khối kết cấu kỹ thuật vốn mang nhiều đường nét góc cạnh. Ý tưởng sân khấu hướng tới sự kết hợp giữa vẻ thanh lịch, nữ tính với nội lực và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Sau đêm thi chung khảo, 25 thí sinh xuất sắc sẽ được gọi tên vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.