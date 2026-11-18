Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây vừa mở điểm Douban và nhanh chóng nhận được 8 điểm sau gần 40 nghìn lượt đánh giá. Douban là nền tảng đánh giá văn hóa, giải trí hàng đầu ở Trung Quốc, cho phép người dùng chấm điểmcho các tác phẩm phim ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, sách và sự kiện nước này. Điểm Douban là tiêu chí quan trọng để biết phim được khán giả đánh giá như thế nào, hay dở ra sao. Thường thì một tác phẩm có điểm mở đầu từ 7 trở lên là xem ổn, 8 điểm được xếp vào nhóm phim hay nên xem. Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây ngay từ khi mở cổng chấm điểm đã được con số 8 chứng tỏ khán giả cực hài lòng với phim.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây có điểm Douban rất cao.

Mọi người khen Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây có kịch bản ý nghĩa, lời thoại sâu sắc, quay phim đẹp, cặp đôi chính Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành rất ăn ý. Từ đó mà khán giả thán phục đạo diễn Miêu Đích Thụ và khi tìm hiểu thông tin về người này, netizen lại phát hiện ra một điều kinh ngạc khác.

Đây là thành công mới của đạo diễn Miêu Đích Thụ.

Đó là cứ mỗi 3 năm, Miêu Đích Thụ lại cho ra mắt một phim thanh xuân học đường thành công rực rỡ, được người xem khen ngợi và điểm Douban đều ở mức 8 trở lên. Năm 2020, phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế gây ấn tượng với không khí hoài niệm về mùa hè năm 2007 cùng tình bạn trong trẻo giữa nhóm học trò ngây ngô, tình cảm gia đình ấm áp. Năm 2023, Khi Anh Chạy Về Phía Em trở thành hiện tượng, là câu chuyện đầy tính chữa lành về mối tình trong sáng giữa Tô Tại Tại lạc quan giàu năng lượng với Trương Lục Nhượng lạnh lùng.

Hai phim trước của nam đạo diễn cũng thành công.

Và đến bây giờ, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây tiếp tục khẳng định thế mạnh của đạo diễn Miêu Đích Thụ. Đó là những câu chuyện không drama, không sóng gió éo le mà đầy sự chia sẻ, thấu hiểu giữa hai người, nơi hai nhân vật chính sẽ cùng nhau gắn bó để trưởng thành.