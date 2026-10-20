Đạo diễn Hoàng Công Cường tuyển dụng người đẹp trên sóng 'Tọa độ việc làm'

Đạo diễn Hoàng Công Cường tuyển dụng người đẹp trên sóng “Toạ độ việc làm”

Khi bản lĩnh trở thành tiêu chí của nghề tổ chức sự kiện

Chương trình Tọa độ việc làm số 10, phát sóng trên VTV với chủ đề Nghề tổ chức sự kiện, mang đến những góc nhìn thực tế về một lĩnh vực đang có nhiều chuyển động tại Việt Nam.

Hai khách mời là đạo diễn Hoàng Công Cường, Chủ tịch Công ty HCC, và Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, thạc sĩ, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, đã chia sẻ những câu chuyện nghề nghiệp, áp lực công việc và kinh nghiệm dành cho người trẻ.

Tại chương trình, trước những câu hỏi của sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đạo diễn Hoàng Công Cường nhấn mạnh sự phát triển của ngành tổ chức sự kiện Việt Nam trong mối liên hệ với công nghiệp văn hóa.

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, những năm gần đây, hệ sinh thái tổ chức biểu diễn trong nước đã tiếp cận các công nghệ tiên tiến của thế giới.

Nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn Việt Nam làm điểm đến biểu diễn, trong khi các chương trình nghệ thuật của Việt Nam cũng có cơ hội lan tỏa rộng rãi hơn. Đây là những tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự khởi sắc của lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, phía sau những sân khấu hoành tráng và các chương trình quy mô lớn là áp lực không nhỏ đối với đội ngũ tổ chức.

Đạo diễn Hoàng Công Cường cho rằng phẩm chất quan trọng hàng đầu của người làm sự kiện là sự can trường, bản lĩnh và lòng dũng cảm.

“Phần không thể thiếu là trái tim của người làm nghề: sống, chết, cống hiến và hy sinh tận hiến cho nghề mình theo đuổi”, đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh đây là công việc có cường độ cao, khối lượng lớn và đòi hỏi sự bền bỉ. Không có tình yêu nghề, người làm sự kiện khó có thể đi đường dài trước những áp lực khắc nghiệt.

Chương trình phát sóng trực tiếp từ 16h đến 17h Chủ nhật hằng tuần trên VTV2 và VTVgo

Câu chuyện của đạo diễn Hoàng Công Cường cũng gợi mở một vấn đề với những người trẻ đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp: Ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn, thái độ làm việc, khả năng chịu áp lực và tinh thần sẵn sàng học hỏi là những yếu tố không thể xem nhẹ.

Ở góc nhìn của người từng trải qua nhiều áp lực dư luận, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ những bài học từ hành trình khẳng định bản thân sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010.

Khi ấy, Ngọc Hân mới 21 tuổi và phải đối diện với những ý kiến trái chiều về danh hiệu của mình. Ngọc Hân thừa nhận có những thời điểm cô cảm thấy mất cân bằng, buồn vì không nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ mọi người.

Bước ngoặt đến khi một người thầy đặt câu hỏi: “5 năm nữa, 10 năm nữa con muốn con là ai trong mắt mọi người?”. Câu hỏi ấy giúp cô nhìn xa hơn những tranh luận trước mắt, xây dựng kế hoạch và chiến lược dài hạn để chứng minh giá trị của bản thân bằng những việc mình làm.

Sau 16 năm, Ngọc Hân nhìn nhận những gì mình đã nỗ lực và đạt được chính là câu trả lời cho những trăn trở ở tuổi 21.

Không chỉ chia sẻ câu chuyện vượt qua áp lực, Hoa hậu Ngọc Hân còn đề cập đến bài toán đưa văn hóa truyền thống vào không gian hiện đại mà không trở nên cũ kỹ. Theo Ngọc Hân, điều này phụ thuộc nhiều vào gu thẩm mỹ và nền tảng kiến thức của đạo diễn, nhà tổ chức.

Màn tuyển dụng phá lệ dành cho cô gái từng thi hoa hậu

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là màn ứng tuyển trực tiếp của Ngọc Minh, cử nhân Báo chí, thí sinh Miss World Vietnam 2025.

Ngọc Minh bày tỏ mong muốn được làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đồng thời khẳng định bản thân có tinh thần chịu khó, sẵn sàng vượt qua khó khăn và áp lực.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ bài học vượt qua bão dư luận

Ban đầu, hồ sơ của Ngọc Minh chưa tạo được ấn tượng với đạo diễn Hoàng Công Cường bởi Công ty HCC thường đặt yêu cầu ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

Tuy nhiên, trong quá trình ứng tuyển, Ngọc Minh đã thể hiện sự tự tin, năng lượng tích cực, thái độ không ngại bắt đầu từ những công việc nhỏ và khả năng giải quyết thử thách sáng tạo trong một phút.

Màn thể hiện này khiến đạo diễn Hoàng Công Cường dành lời khen “Rất tuyệt vời”. Sau khi cân nhắc tiềm năng của cô gái sinh năm 2003, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ Hoa hậu Ngọc Hân, Hoàng Công Cường quyết định dành cho Ngọc Minh một cơ hội đặc biệt.

“HCC ít khi tổ chức tuyển dụng nhận người nào làm việc dưới 5 năm nhưng với năng lượng của bạn, khả năng trình bày và sáng tạo đầy tự tin từ đầu, tôi phá lệ chốt Ngọc Minh về HCC làm chuyên viên sáng tạo, thời hạn thử thách 6 tháng”, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết.

Theo Ngọc Hân, kinh nghiệm có thể tích lũy theo thời gian, nhưng tinh thần cầu tiến và ngọn lửa nhiệt huyết là những điều đáng quý. Cô tin rằng nếu tiếp tục giữ vững tinh thần ấy, Ngọc Minh sẽ còn tiến xa.

Từ câu chuyện tuyển dụng tại trường quay, Ngọc Hân cũng gửi gắm thông điệp đến người trẻ: Đừng vội giới hạn bản thân trong một công việc hay vị trí nhất định khi đã tìm thấy lĩnh vực mình yêu thích.

Việc mạnh dạn trải nghiệm nhiều vai trò, kể cả những công việc nhỏ bé hay vất vả nhất, sẽ giúp mỗi người hiểu rõ bản thân và tìm ra hướng đi phù hợp.

Tọa độ việc làm là chương trình truyền hình thực tế hướng nghiệp trên VTV2 và VTVgo, kết nối chuyên gia, nhà tuyển dụng với người trẻ

Tọa độ việc làm là chương trình truyền hình thực tế hướng nghiệp trên VTV2 và VTVgo, kết nối chuyên gia, nhà tuyển dụng với người trẻ thông qua những góc nhìn thực tiễn về thị trường lao động và các màn phỏng vấn trực tiếp. Chương trình phát sóng trực tiếp từ 16h đến 17h Chủ nhật hằng tuần trên VTV2 và VTVgo.