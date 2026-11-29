Sau hành trình chiếu rạp trong nước và chu du tại một số liên hoan phim quốc tế, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh vừa xuất hiện trong buổi chiếu khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết đây là dấu mốc đáng khích lệ với cả ê-kíp, đồng thời mở ra cơ hội để tác phẩm bước vào kế hoạch phát hành tại nhiều thị trường nước ngoài.

Bộ phim hành động, huyền sử dự kiến được giới thiệu tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Australia.

Không dừng lại ở Việt Nam

Tại HANIFF VIII, phim được trình chiếu với phiên bản dài 141 phút. Tác phẩm cũng là đại diện phim Việt duy nhất góp mặt ở hạng mục phim dài dự thi của liên hoan năm nay. Nguyễn Phan Quang Bình tiết lộ phiên bản ra mắt tại HANIFF đã được chỉnh sửa nhiều chi tiết để câu chuyện lôi cuốn hơn, có sự khác biệt so với 2 bản chiếu trước đó tại thị trường nội địa. Đây cũng là bản phim được ê-kíp chuẩn bị cho kế hoạch phát hành quốc tế.

“Chúng tôi cảm thấy rất vui khi Hộ linh tráng sĩ được lựa chọn chiếu khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Đây là một dấu ấn đặc biệt, có thể hỗ trợ cho hành trình sắp tới của bộ phim tại nước ngoài. Thông qua sự kiện này, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc để tiếp tục làm việc, hợp tác, đưa phim ra những thị trường khác nữa. Tôi muốn tác phẩm của mình được chiếu càng rộng càng tốt. Cho nên đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá phim cho bạn bè quốc tế, những nhà sản xuất, đối tác nước ngoài”, Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ.

Nguyễn Phan Quang Bình muốn phát triển Hộ linh tráng sĩ thành một IP.

Theo đạo diễn, hãng phim BHD đã làm việc với các đối tác phát hành nước ngoài ngay sau khi dự án hoàn thành, với phạm vi chiếu phim dự kiến tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc góp mặt tại HANIFF 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình mở rộng mạng lưới phát hành. Liên hoan phim tạo điều kiện để nhà sản xuất gặp gỡ đối tác ở những thị trường chưa nằm trong kế hoạch ban đầu. Bên cạnh những mục tiêu lớn như Bắc Mỹ hay châu Âu, ê-kíp muốn tìm cơ hội tiếp cận các thị trường ngách tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Với dự án lấy cảm hứng từ truyền thuyết về lăng mộ vua Đinh, BHD có kế hoạch giúp tác phẩm kéo dài đời sống sau khi chiếu rạp nội địa, bằng cách phát triển nó thành IP (tài sản trí tuệ). Ông Quang Bình cho biết ê-kíp hướng tới mở rộng thế giới lịch sử đã xây dựng trong phim, phát triển thêm những sản phẩm văn hóa và hoạt động tương tác với công chúng, bao gồm các buổi triển lãm, sản phẩm phát hành sau phim và cả những hoạt động tương tác giữa khán giả để câu chuyện tiếp tục hiện diện trong đời sống tinh thần của quần chúng.

“Theo tôi nghĩ khi làm phim, đặc biệt là phim về lịch sử thì mọi người đều mong muốn biến nó trở thành IP để có thể phát triển thêm các hoạt động bên ngoài. Chúng tôi cũng đang kết hợp cùng với tỉnh Ninh Bình, tạo ra những IP khác”, đạo diễn Hộ linh tráng sĩ chia sẻ.

"Hộ linh tráng sĩ" chỉ là viên gạch đầu tiên

Hộ linh tráng sĩ từng có hành trình phòng vé khá gian nan ngay tại sân nhà. Phim vấp nhiều phản hồi trái chiều, doanh thu dừng lại ở mốc 38 tỷ đồng - con số cách khá xa điểm hòa vốn (theo ước tính khoảng 180-200 tỷ đồng).

Song, đại diện BHD cho biết cú vấp ngã của Hộ linh tráng sĩ không cản bước hãng phim tiếp tục theo đuổi các dự án khai thác lịch sử và văn hóa Việt. Nguyễn Phan Quang Bình khẳng định Hộ linh tráng sĩ chỉ là “viên gạch đầu tiên” cho chặng đường làm phim lịch sử của BHD sau đại dịch, và tương lai sẽ còn nhiều dự án cùng chủ đề được hãng đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, thất bại phòng vé là bài học lớn để ông và hãng phim tỉnh táo, rút kinh nghiệm, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những dự án sau.

Sau nhiều năm trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn, Nguyễn Phan Quang Bình dự định sẽ dừng lại vai trò trực tiếp cầm trịch các dự án, dành thời gian cho công việc sản xuất và hỗ trợ những gương mặt mới.

Đạo diễn xuất hiện tại buổi chiếu khai mạc HANIFF 2026.

Hướng đi mà đạo diễn muốn thực hiện là tìm kiếm, đồng hành với các nhà làm phim trẻ có đam mê và cách kể chuyện mới, sáng tạo, hợp thị hiếu khán giả hiện đại. Ông cho rằng thế hệ trẻ có tư duy sáng tạo, nhạy bén với thị trường và hiểu được cách tiếp cận khán giả ngày nay. Trong khi đó, những người làm nghề lâu năm như ông có thể chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật và bài học tích lũy qua nhiều dự án.

Theo đạo diễn Hộ linh tráng sĩ, thách thức lớn của điện ảnh Việt hiện nay nằm ở sự chuyển giao giữa các thế hệ. Người trẻ nhạy bén với xu hướng, có cách kể chuyện mới, còn thế hệ các nhà làm phim đi trước sở hữu kinh nghiệm sản xuất và những bài học thực tế.

“Tôi muốn kết hợp với các công ty, đạo diễn trẻ có tiếng nói riêng, có cách kể chuyện sáng tạo và gần với giới trẻ để phát triển dòng phim này đến với đại chúng. Nếu hai thế hệ có thể kết hợp với nhau, tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam sẽ có thêm nhiều bộ phim vừa có giá trị, vừa có khả năng lan tỏa”, ông Bình nhận định.

Tống Khang