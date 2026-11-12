Đạo diễn Hàm Trần phá lệ vì 'Con mắt thứ ba'

Sau teaser giới thiệu Lạc, cô gái có khả năng nhìn thấy và giúp đỡ các vong linh, phim kinh dị Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần tiếp tục tung trailer và poster chính thức, hé lộ thêm nhân vật Viễn, gã đồ tể cuồng tín tin rằng mình được chọn để trở thành sứ giả của Hắc Bạch Vô Thường.

Poster đầy ám ảnh của "Con mắt thứ ba" khiến khán giả tò mò.

Trailer mở đầu bằng lời đồn rùng rợn: Người sống nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường sẽ chết, còn người may mắn sống sót được cho là đã khai mở con mắt thứ ba. Ngay sau đó, hình ảnh Viễn xuất hiện với vệt máu kéo dài giữa trán. Khác với Lạc, người sử dụng năng lực tâm linh để giúp đỡ người đã khuất, Viễn lại khao khát tự khai nhãn để có quyền phán xét và định đoạt mạng sống của người khác.

Đoàn Minh Anh đảm nhận vai chính xuyên suốt bộ phim.

Sự đối lập giữa hai nhân vật cũng đặt ra câu hỏi xuyên suốt bộ phim: 'Con mắt thứ ba' thực chất là món quà hay lời nguyền? Một trong những chi tiết đáng chú ý của trailer là tạo hình Hắc Bạch Vô Thường. Thay vì sử dụng nguyên mẫu quen thuộc, đạo diễn Hàm Trần lựa chọn cách xây dựng hình ảnh mới với hai cây trượng mang đầu hình chiếc tai và chiếc mũi, đi kèm âm thanh lách cách đặc trưng.

Theo đạo diễn, ý tưởng này bắt nguồn từ câu chuyện của một cộng sự có khả năng tâm linh. Anh đặc biệt ấn tượng với hình ảnh hai cây trượng và quyết định gắn chúng với ý nghĩa về sự sống và cái chết. Chiếc tai gợi nhắc thời điểm con người bắt đầu hình thành trong bụng mẹ, còn chiếc mũi tượng trưng cho hơi thở cuối cùng khi một đời người khép lại.

Tạo hình đặc biệt của Trần Nghĩa trong phim.

Poster chính thức cũng lần đầu hé lộ ba nhân vật trung tâm gồm: Lạc (Loube Nguyễn), Vy (Đoàn Minh Anh) và Viễn (Ba Tây). Vy là người dẫn podcast Con mắt thứ ba, đưa những câu chuyện tâm linh của Lạc đến với thính giả. Trong khi đó, Viễn là một người nghe podcast, từ những câu chuyện ấy nuôi dưỡng niềm tin rằng bản thân có thể khai mở năng lực đặc biệt.

Đáng chú ý, Con mắt thứ ba được Hàm Trần phát triển từ ý tưởng hình thành trong thời gian giãn cách vì COVID-19. Đạo diễn tiết lộ, anh cùng nhóm biên kịch từng hoàn thành 30 kịch bản phim ngắn trong 30 ngày, sau những buổi làm việc trực tuyến thường xuyên chuyển thành các cuộc kể chuyện ma. Đến năm 2023, ê kíp quyết định chọn một số câu chuyện và kết nối bằng mạch truyện chung để phát triển thành phim điện ảnh.

Đạo diễn Hàm Trần mất 5 năm để thực hiện bộ phim.

Phim đánh dấu lần thứ ba Quang Tuấn hợp tác với Hàm Trần. Nam diễn viên dành nhiều lời trân trọng cho đạo diễn, người từng trực tiếp hướng dẫn anh trong những ngày đầu bước vào điện ảnh. Dàn diễn viên còn có Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa, Ngọc Phước, Lê Bê La, Kiều Trinh, Gia Tuệ và nhiều gương mặt khác. Với câu chuyện đan xen giữa thế giới người sống và người đã khuất, Con mắt thứ ba dự kiến khởi chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 4/12/2026