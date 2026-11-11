Đạo diễn Godzilla Minus Zero tiết lộ nguồn cảm hứng khó tin

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với IGN, đạo diễn Takashi Yamazaki chia sẻ về nguồn cảm hứng bất ngờ phía sau trận chiến giữa Godzilla và King Ghidorah trong phần phim mới Godzilla Minus Zero. Theo đó, nhà làm phim người Nhật hiện nuôi hai chú mèo. Bình thường, chúng khá thân thiện, thường xuyên chơi đùa với nhau. Tuy nhiên, đôi khi những trò nghịch ngợm lại vượt khỏi ranh giới của một cuộc vui và biến thành màn ẩu đả thực sự.

Chính việc thường xuyên chứng kiến cảnh tượng này khiến Yamazaki hình thành một thói quen đặc biệt. Ông hài hước thừa nhận mỗi khi nhìn thấy hai sinh vật đánh nhau, hình ảnh hai chú mèo nhà mình lại lập tức xuất hiện trong đầu. Thói quen ấy thậm chí ảnh hưởng đến cách ông hình dung những màn giao chiến giữa các quái vật khổng lồ trên màn ảnh.

Đạo diễn Takashi Yamazaki tiết lộ hai chú mèo cưng chính là nguồn cảm hứng bất ngờ cho những màn giao chiến giữa các quái vật.

Đáng chú ý, khi quan sát Godzilla đối đầu King Ghidorah, đạo diễn còn có cảm giác như đang nhìn thấy một chú mèo bị đối thủ bắt nạt. Theo Yamazaki, việc chứng kiến Godzilla rơi vào thế yếu trước đối phương đôi lúc mang lại cảm giác đau lòng, thay vì chỉ đơn thuần là sự phấn khích trước một trận chiến hoành tráng.

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng quan sát thú cưng, Yamazaki còn muốn trận chiến giữa hai quái vật mang cảm giác của một cuộc sinh tử thực sự. Trong quá trình viết kịch bản, ông xác định đây phải là trận chiến mà một trong hai đối thủ chắc chắn phải gục ngã. Vì vậy, những màn tấn công không đơn thuần nhằm phô diễn sức mạnh mà còn phải thể hiện sự hung hãn, hỗn loạn và đau đớn của hai sinh vật đang cố tiêu diệt nhau.

Đạo diễn cho biết khi nghĩ đến việc một trong hai quái vật có thể phải bỏ mạng, ông không thể tránh khỏi hình dung về sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Cách quan sát những con vật ngoài đời giúp ông xây dựng cuộc đối đầu có phần bản năng, dữ dội hơn. Đây cũng là lý do trận chiến giữa Godzilla và King Ghidorah được mô tả là một trong những màn giao tranh tàn khốc đáng chú ý của thương hiệu.

King Ghidorah là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Godzilla

Thực tế, King Ghidorah vốn là một trong những đối thủ nổi tiếng nhất của Godzilla. Với hình dáng rồng vàng ba đầu cùng khả năng phóng sấm sét, quái vật này nhiều lần trở thành mối đe dọa lớn đối với Vua Quái Vật. Đối với Yamazaki, việc đưa Ghidorah lên màn ảnh còn là giấc mơ từ thời thơ ấu. Ông từng chia sẻ mình rất yêu thích tạo hình kỳ lạ của sinh vật này và không muốn bỏ lỡ cơ hội thực hiện một trận đối đầu mà bản thân đã mong chờ suốt nhiều năm.

Godzilla Minus Zero là phần tiếp theo của Godzilla Minus One (2023) - tác phẩm từng giành giải Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Phim tiếp tục câu chuyện tại Nhật Bản hậu Thế chiến thứ hai, hai năm sau những sự kiện ở phần trước, khi con người vẫn đang nỗ lực khôi phục cuộc sống thì một mối đe dọa mới xuất hiện. Đạo diễn Takashi Yamazaki tiếp tục đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn và giám sát hiệu ứng hình ảnh.

Godzilla có màn đối đầu khốc liệt với King Ghidorah.

Câu chuyện hai chú mèo vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho trận đại chiến quái vật khiến hậu trường bộ phim trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Có lẽ với Yamazaki, dù Godzilla hay King Ghidorah có to lớn và đáng sợ đến đâu, bản chất của một cuộc ẩu đả giữa hai sinh vật vẫn có thể bắt nguồn từ những gì ông chứng kiến ngay trong căn nhà của mình. Đúng là làm đạo diễn phim quái vật cũng không thoát kiếp làm sen!