Đạo diễn Đỗ Thanh Hải có gì trước khi làm Phó tổng giám đốc Sun Group?

Trước khi thử thách bản thân ở cương vị mới, Đỗ Thanh Hải từng là cái tên quen thuộc và uy tín trong giới truyền hình. Ông đứng sau nhiều bộ phim, chương trình truyền hình gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần thế hệ 8X, 9X. Nhiều tác phẩm trong số đó dù đã lên sóng hàng thập kỷ nhưng mỗi khi nhắc lại, nhân vật, lời thoại vẫn sống động như những ngày đầu.

Đạo diễn tài năng

Nói về Đỗ Thanh Hải, không thể không nhắc tới Phía trước là bầu trời - tác phẩm có thể coi là thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Ra mắt năm 2001, phim kể về một nhóm sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội, sinh sống cùng nhau trong một xóm trọ.

Vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, không có trải nghiệm sống xa nhà, vị đạo diễn khi ấy phải chủ động tìm đến các xóm sinh viên, trò chuyện với những người trẻ, tìm đọc báo Hoa học trò, Sinh viên để tìm hiểu đời sống của họ. Đỗ Thanh Hải cho rằng nếu bộ phim không gợi được không khí sinh viên, không kể đúng về đời sống của sinh viên thì khó có người xem.

Chính vì vậy, từng mẩu chuyện rất nhỏ đều được Đỗ Thanh Hải tỉ mỉ quan sát và đưa vào tác phẩm, từ chuyện tiền bạc, công việc, chuyện yêu đương, mâu thuẫn giữa các cô cậu vừa bước ra khỏi giảng đường...

Chính những mẩu chuyện rất giản dị ấy lại giúp Phía trước là bầu trời có sức sống mạnh mẽ hơn nhiều tác phẩm cùng thời. Những thước phim có thể đã úa màu thời gian, nhưng câu chuyện ở đó vẫn còn nguyên giá trị. Sau hơn hai thập kỷ, những trích đoạn về Nguyệt, Thương, Nhung, Trà hay nhóm sinh viên trong xóm trọ ông Toàn vẫn được chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội. Khán giả tìm thấy trong thước phim của Đỗ Thanh Hải những câu chuyện rất gần gũi về tình bạn, tình yêu, về cách người trẻ tìm việc làm và xoay xở giữa cuộc sống bộn bề.

Ngoài Phía trước là bầu trời, Đỗ Thanh Hải còn đạo diễn nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng khác. Với Xin hãy tin em, câu chuyện đi vào đời sống sinh viên những năm đầu đổi mới, với những cô gái trẻ, tình yêu, khát vọng và cả những bồng bột của tuổi mới lớn.

Hay như ở Của để dành, Đỗ Thanh Hải kể câu chuyện về gia đình, tuổi già và tình mẫu tử. Bộ phim 6 tập, xoay một người mẹ già bệnh tật, với 3 người con vì bận bịu công việc mà đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc đấng sinh thành.

Ba bộ phim, ba câu chuyện rất khác nhau, nhưng đâu đó khán giả vẫn bắt gặp mẫu số chung trong những tác phẩm do Đỗ Thanh Hải cầm trịch. Đó thường là những mâu thuẫn, những vấn đề có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong đời sống thường nhật. Nhân vật trong phim có những lo toan cụ thể, có lúc vụng về, ích kỷ, bồng bột, nhưng cũng không ít khoảnh khắc yêu thương, đùm bọc và chia sẻ cảm xúc với nhau. Chính nội dung gần gũi, chân thực đã giúp phim của Đỗ Thanh Hải bén rễ vào tâm trí khán giả, trở thành ký ức khó quên của cả một thế hệ.

Ông Đỗ Thanh Hải hiện giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn của Sun Group.

Bên cạnh vai trò đạo diễn phim truyền hình, Đỗ Thanh Hải còn là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho Táo Quân, chương trình mà hàng triệu khán giả Việt mong chờ mỗi dịp năm hết Tết đến.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Tri Thức - Znews hồi năm 2017, Đỗ Thanh Hải từng trải lòng về những thách thức khi nhiều năm giữ vai trò tổng đạo diễn Táo Quân.

"Táo quân khi bắt tay vào viết kịch bản đã thấy khó, vừa phải sâu cay, vừa phải tạo được tiếng cười cho khán giả. Cả một năm có biết bao nhiêu vấn đề, cả sự gửi gắm mong đợi của khán giả với những bức xúc về các vấn đề tiêu cực xảy ra trong đời sống xã hội

Tuy vậy, chúng tôi luôn coi áp lực đó là động lực để có thêm hứng khởi sáng tạo, không vì điều đó mà làm khó mình, hoặc rơi vào cảnh ôm đồm quá nhiều thứ vào trong kịch bản", ông trải lòng khi ấy.

Theo chia sẻ của NSƯT, kịch bản phải liên tục cập nhật, nhiều đoạn được sửa ngay trong quá trình tập, đôi khi thay đổi gần như hoàn toàn so với ban đầu. Đỗ Thanh Hải phải cùng lúc giữ được tính thời sự, hấp dẫn của nội dung, vừa phải truyền tải chúng một cách sâu cay mà dí dỏm, tạo được tiếng cười cho khán giả. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà khi nhắc về Đỗ Thanh Hải, NSND Khải Hưng gọi ông là “nhạc trưởng” của Táo Quân.

Đỗ Thanh Hải từng nhiều năm đóng vai trò tổng đạo diễn Táo Quân.

Kéo khán giả trở lại với phim Việt

Sau thời gian trực tiếp làm đạo diễn, Đỗ Thanh Hải chuyển sang công việc quản lý tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Ông từng giữ chức Phó Giám đốc, sau làm Giám đốc VFC từ năm 2009.

Ở cương vị này, Đỗ Thanh Hải không còn chỉ đứng phía sau máy quay mà còn tham gia tổ chức sản xuất và định hướng phát triển các dự án truyền hình. Dưới tầm nhìn của ông, phim truyền hình Việt Nam thời kỳ này gần như thay da đổi thịt, đặc biệt là sự đa dạng trong đề tài.

Cuối thập niên 2010 được xem là giai đoạn rất thành công của phim truyền hình trên sóng VTV, với Tuổi thanh xuân, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Ngược chiều nước mắt hay Ghét thì yêu thôi... Sau thời gian dài phim Việt bị thờ ơ vì kịch bản cũ, thiếu hấp dẫn và công nghệ sản xuất lạc hậu, Đỗ Thanh Hải đã cùng VFC thay đổi định kiến trong mắt khán giả bằng cách tổ chức tìm kiếm kịch bản hay, mở rộng đề tài, đầu tư trang thiết bị và nâng cao năng lực của đội ngũ sản xuất...

Đặc biệt, 2017 được xem là năm “đại thắng” của những phim truyền hình có kịch bản được Việt hóa từ những tác phẩm quốc tế. Không thể không nhắc tới hai cái tên "gây sốt" với khán giả truyền hình là Sống chung với mẹ chồng (phóng tác từ tiểu thuyết Phù thủy dưới đáy biển của Trung Quốc) và Người phán xử (Việt hóa từ kịch bản gốc của Israel).

2017 là năm vàng son của phim truyền hình Việt.

Trong cuộc trò chuyện dành riêng với Tri Thức - Znews khi đó, đạo diễn Đỗ Thanh Hải phủ nhận ý kiến cho rằng cứ mua format kịch bản nước ngoài là sẽ có bộ phim Việt hấp dẫn. Ông khẳng định chính chất lượng phim, bao gồm cả nội dung và hình ảnh, vẫn là yếu tố quyết định tới sự đón nhận của khán giả.

"Chẳng riêng gì game show, chương trình hài, mà kể cả phim, nếu nội dung cứ na ná, không có gì mới hoặc cũng không có những hình thức thể hiện đặc sắc, chỉ chạy theo xu hướng nhất thời, lạm dụng gương mặt câu khách…thì sẽ không thể hấp dẫn khán giả lâu dài được", Đỗ Thanh Hải chia sẻ.

Nhìn nhận về sự chuyển mình của phim truyền hình Việt, Đỗ Thanh Hải cho biết việc liên tiếp có những bộ phim chất lượng đã kéo khán giả quay lại với dòng phim truyền hình nước nhà. Qua đó khích lệ các nhà làm phim tự tin hơn, rằng nếu nghiêm túc làm phim chất lượng, sản xuất những bộ phim có giá trị, hấp dẫn thì vẫn có thể thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, kể cả khán giả trẻ lâu nay chỉ thích xem phim nước ngoài.

Sau Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng, VFC thừa thắng xông lên với những Quỳnh búp bê, Cả một đời ân oán, Về nhà đi con, Mê cung, Sinh tử... đều lần lượt gây tiếng vang. Những thay đổi về kịch bản, lựa chọn diễn viên cho đến các yếu tố công nghệ giúp phim truyền hình giờ vàng lấy lại vị thế, cho đến hiện tại vẫn đang là lựa chọn giải trí yêu thích của nhiều khán giả nội địa.