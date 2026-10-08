Đạo diễn Đặng Thái Huyền, Đỗ Mỹ Linh xem kỹ nhan sắc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền có mặt trong buổi tập của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, trước khi các cô gái bước vào giai đoạn ráp sân khấu chung khảo. Cùng các thành viên ban giám khảo, đạo diễn Mưa đỏ theo dõi phần thể hiện của thí sinh, chuẩn bị cho đêm thi ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền tập trung quan sát thí sinh trong buổi tập. Tại họp báo ngày 6/10, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức - cho biết bà được mời làm giám khảo vì có những phẩm chất phù hợp với tiêu chí cuộc thi: Am hiểu vẻ đẹp nội tâm, chiều sâu văn hóa, lịch sử, cũng như diện mạo, thần thái và năng lực diễn xuất. Ban tổ chức đồng thời kỳ vọng đạo diễn có thể phát hiện những nhân tố phù hợp với điện ảnh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban cố vấn - tiếp tục theo dõi, góp ý cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị cho đêm chung khảo. Trước đó, ông kể đã chứng kiến các cô gái tập luyện đến 23h30, để mặt mộc và mặc trang phục đời thường. Qua những buổi tập, ông đánh giá cao vẻ đẹp tự nhiên của dàn thí sinh, cho rằng chất lượng năm nay khiến việc phải chia tay một số cô gái trở nên khó khăn.

Ông Hoàng Thọ Ninh - đại diện Hoàng Thành Media, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - theo dõi buổi tập cùng giám khảo. Với 53 thí sinh, công tác chuẩn bị đòi hỏi sự phối hợp giữa huấn luyện, hậu cần và kỹ thuật sân khấu. Theo thông tin tại họp báo, đơn vị tổ chức điều chỉnh kế hoạch sau hai vòng sơ khảo, bảo đảm điều kiện chuẩn bị đồng đều cho các cô gái, đồng thời tăng cường thiết bị ghi hình và nhân sự cho đêm thi ngoài trời.

MC Trần Ngọc có mặt trong buổi tập với vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau gần hai tháng tại nhà chung, các thí sinh bước vào chung khảo với những kỹ năng đã được đào tạo, từ catwalk, phong thái, giao tiếp đến nói trước công chúng và tư duy phản biện. Buổi tập là dịp để ban giám khảo tiếp tục theo dõi phần thể hiện của từng cô gái trước đêm thi.

MC Trần Ngọc ghi chép trong quá trình theo dõi thí sinh. Việc đánh giá tại Hoa hậu Việt Nam 2026 dựa trên phần thể hiện trong đêm chung khảo và cả quá trình tham gia cuộc thi. Bên cạnh kỹ năng trình diễn, hành trình học tập, trải nghiệm văn hóa và thực hiện dự án nhân ái giúp ban tổ chức có thêm cơ sở ghi nhận tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp và cách ứng xử của các cô gái.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh có mặt tại Hải Phòng, cùng các giám khảo theo dõi thí sinh chuẩn bị chung khảo. Từng trải qua các vòng thi của Hoa hậu Việt Nam, cô trở lại trong vai trò đánh giá những gương mặt của mùa mới. Trong ảnh, Đỗ Mỹ Linh cầm tài liệu, theo dõi phần thể hiện, đối chiếu số đo và vóc dáng thực của các cô gái trong buổi tập.

Đỗ Mỹ Linh đánh giá dàn thí sinh năm nay có chất lượng đồng đều, trong đó có những cô gái cao tới 1,8 m. Cô ghi nhận làn da đẹp, gương mặt khả ái của các thí sinh và tin tưởng cuộc thi sẽ tìm được người chiến thắng xứng đáng.

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội - tham gia đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc thi tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Quá trình rèn luyện và trải nghiệm thực tế của thí sinh được xem xét cùng với phần thể hiện trên sân khấu.

Đạo diễn, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn từ TPHCM đến Hải Phòng, chuẩn bị cho công tác chấm thi chung khảo. Trong ảnh, anh xuất hiện cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Trước đêm thi, các thành viên ban giám khảo có mặt tại buổi tập để theo dõi thí sinh. Những ghi nhận trong giai đoạn này được đặt trong quá trình đánh giá xuyên suốt cuộc thi.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn theo dõi phần thể hiện của thí sinh tại buổi tập. Đêm chung khảo toàn quốc diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, được livestream trên hệ sinh thái Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng. Sau đêm thi, ban giám khảo lựa chọn những gương mặt bước tiếp vào chung kết, dựa trên kết quả chung khảo và hành trình tham gia cuộc thi.