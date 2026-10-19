Đạo diễn của 'Train to Busan' và 'Colony' trở lại với câu chuyện gia đình độc lạ giữa thời đại AI lên ngôi

Bộ phim Thiên đường tăm tối có tên tiếng Anh là Paradise lost. Phim xoay quanh hành trình bi thương của So Young, là một người mẹ bất ngờ mất đi đứa con của mình. Giữa nỗi đau tận cùng, cô tìm thấy niềm an ủi khi kết nối với hình ảnh cậu con trai Sun Woo đã mất tích thông qua một chiếc kính tích hợp công nghệ AI. Chín năm sau, điều tưởng như không thể xảy ra, Sun Woo “bằng xương bằng thịt” thật sự trở về, nay đã là một chàng trai trưởng thành.

Thế nhưng, cuộc đoàn tụ không mang đến hạnh phúc mà một lần nữa đẩy So Young vào tuyệt vọng khi người con trai trở về giờ đây xa lạ và lạnh lùng. Trong khi đó, phiên bản Sun Woo ảo lại ngày càng cần đến cô, buộc cô phải đối diện với lựa chọn đau đớn giữa thực tại và một thế giới được tạo nên từ ký ức.

Sau The ugly với câu chuyện xoay quanh mối quan hệ cha con và những bí mật bị chôn vùi suốt nhiều thập kỷ, đạo diễn Yeon Sang Ho tiếp tục khám phá chủ đề gia đình qua tình mẫu tử. Theo đạo diễn, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo gợi mở những câu hỏi về điều gì làm nên bản chất con người, cũng như những vùng tối sâu kín chỉ con người mới có thể tạo ra.

Bộ phim xây dựng sự đối lập giữa hình ảnh một người con hoàn hảo được lưu giữ trong ký ức và một con người thực, với những thay đổi, khiếm khuyết, cùng lựa chọn riêng. Qua đó, tác phẩm không chỉ khai thác nỗi đau của một gia đình sau biến cố, mà còn gợi mở suy ngẫm về ký ức, bản sắc và giới hạn của công nghệ trong việc tái tạo những mối liên kết tình cảm.

Trong phim, nữ diễn viên Kim Hyun Joo đảm nhận vai Ryu So Young. Đây cũng là lần hợp tác thứ năm giữa nữ diễn viên và đạo diễn Yeon Sang Ho. Sự thấu hiểu được bồi đắp qua nhiều lần làm việc chung trở thành nền tảng để cả hai tiếp cận một nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp, đòi hỏi sự cân bằng giữa những cảm xúc mãnh liệt và cách thể hiện tiết chế.

Đối diện với Kim Hyun Joo là nam diễn viên Bae Hyeon Seong, trong vai Ryu Sun Woo. Được đạo diễn Yeon Sang Ho trực tiếp lựa chọn sau lần hợp tác trong mùa hai của Hellbound, nam diễn viên mang đến hình tượng nhân vật vừa có nét ngây thơ, vừa toát lên sự lạnh lùng và bí ẩn. Đây cũng là vai chính điện ảnh đầu tiên của Bae Hyeon Seong, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên.