Bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi ghi nhận thành tích phòng vé ấn tượng với tổng doanh thu 44 tỷ đồng, thu hút khoảng nửa triệu lượt khán giả. Đồng thời, phim xác lập kỷ lục phim nhạc kịch có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Nối tiếp thành công đó, đạo diễn Chung Chí Công trở lại với Ngày đẹp trời để khóc.

Phim xoay quanh câu chuyện mỗi con người sẽ đối diện ra sao với mất mát trong cuộc đời. Ý tưởng này đến từ những trải nghiệm cá nhân và trăn trở của đạo diễn Chung Chí Công suốt 16 năm vừa qua, rồi dần dần được anh đúc kết thành một kịch bản hoàn chỉnh.

Đạo diễn Chung Chí Công bày tỏ: "16 năm qua, tôi đã nghĩ nhiều hơn về cách chúng ta đối diện với mất mát. Hình dáng nỗi đau không chỉ được vẽ từ nước mắt. Đôi khi là nốt lặng trên khuông nhạc, là khoảng trống giữa một cuộc gọi, là khoảnh khắc vạn vật bỗng chốc vô thanh để vang lên trong đầu đúng một giọng nói đã từng rất đỗi thân quen".

"Tôi bắt gặp những hình dáng đó trong đám tang những người bạn cũ, trong cuộc chuyện trò bên chiếc bàn tròn với khách đến viếng, và trong các bài đăng tưởng nhớ trên mạng xã hội từ những người xa lạ vẫn đang tìm cách đối diện với nỗi đau. Suốt dòng thời gian đó, tôi luôn tự hỏi nếu những người đã khuất có một cơ hội để nói với những người còn sống thì họ sẽ nói điều gì", đạo diễn chia sẻ.

Lý giải về tựa đề vừa dịu dàng, thơ mộng nhưng cũng ẩn chứa cả nỗi buồn Ngày đẹp trời để khóc, đạo diễn Chung Chí Công chia sẻ: “Tôi quyết định làm bộ phim này cho bản thân mình và tất cả những ai đang "mắc kẹt" với mất mát ngoài kia. Tôi muốn kể một câu chuyện như cách cuộc đời này vẫn đang diễn tiến mỗi ngày. Sau niềm vui là nỗi buồn, rồi tới niềm vui, rồi lại nỗi buồn".

"Trong thế giới của các nhân vật sẽ chẳng có ngày nào là buồn nhất và ngày nào là vui nhất. Người ta có thể đàn hát trong đám tang và rơi lệ trong đám cưới. Người ta có thể khóa chặt mọi cảm xúc lúc đang tang sự, và để mọi thứ tuôn trào vào một ngày bình thường không báo trước. Với tôi, đó một ngày đẹp trời để khóc”, Chung Chí Công trải lòng.