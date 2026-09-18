Đạo diễn 'Bóng Ma Nhà Hát' bất ngờ nhờ 'Chị Phiến' hỗ trợ trong buổi ra mắt phim

Tối 17/9, Bóng Ma Nhà Hát có buổi chiếu sớm tại TP.HCM. Trong phần giao lưu sau suất chiếu, đạo diễn Lê Công Sơn có những chia sẻ về bộ phim đầu tay, sau đó "Chị Phiến" (Khuyến Dương) gửi lời cảm ơn đến ê-kíp và khán giả.

Tiểu Bảo Quốc nhắn nhủ đạo diễn Lê Công Sơn: "Sơn ơi! Hết lo rồi con, tốt rồi!"

Đạo diễn Lê Công Sơn cho biết đây là lần đầu anh thực hiện một bộ phim điện ảnh nên vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Đạo diễn nói: "Đây là bộ phim đầu tay của em, nên thành ra là em biết em có rất là nhiều thiếu sót và làm cho cái trải nghiệm của mọi người có thể không tốt". Anh cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội tiếp tục thực hiện những dự án sau. Tiếp lời đạo diễn, "Chị Phiến" (Khuyến Dương) gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Lê Công Sơn và ê-kíp vì đã tạo cơ hội để anh tham gia bộ phim.

"Chị Phiến" Khuyến Dương.

"Dạ em chào mọi người! Lời đầu tiên thì em cảm ơn anh Sơn với lại ê-kíp. Thì đây là cái vai diễn đầu tiên của em, cái vai diễn mà... mở vía cho em những cái vai sau này", Khuyến Dương chia sẻ tại sự kiện. "Chị Phiến" cũng cảm ơn những người đã hỗ trợ mình trong quá trình thực hiện vai diễn, đồng thời gửi lời đến khán giả đã đến ủng hộ bộ phim. Trong Bóng Ma Nhà Hát, Khuyến Dương góp mặt cùng Quỳnh Lý, Sở Lam (Phương Lan), Trâm Anh, Hoàng Phi, Tiểu Bảo Quốc, Kiều Linh, Phở Đặc Biệt...

Phim thuộc thể loại hài - kinh dị và có thời lượng 97 phút.

Nam chính Quỳnh Lý.

Diễn viên Hoàng Phi.

Phở Đặc Biệt.

Trong phim, Sở Lam (Phương Lan) vào vai Nhã, một ma nữ gắn với sân khấu và câu chuyện về sự ra đi còn nhiều bí ẩn. Quỳnh Lý đảm nhận Tuấn, chàng trai chịu áp lực phải thành công để cha mẹ yên tâm và nhận được sự công nhận từ mẹ, trong khi Trâm Anh vào vai Tú Anh và tập trung hoàn thành nhân vật theo định hướng của đạo diễn. Riêng với vai Nhã, Sở Lam cho biết cô phải tìm hiểu thêm về cách thể hiện các nhân vật sân khấu xưa, từ cách đi đứng đến những đặc trưng của tuồng tích.

Trâm Anh xuất hiện cùng gia đình.

Tú Hảo đến ủng hộ Quỳnh Lý.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, Bóng Ma Nhà Hát còn có sự tham gia của Đoàn Minh Tài, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ và nhiều diễn viên khác. Tại thảm đỏ ra mắt phim, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Sam cùng bạn bè, đồng nghiệp của dàn diễn viên chính cũng có mặt để chúc mừng ê-kíp.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến ủng hộ đoàn phim Bóng Ma Nhà Hát.

Diễn viên Thùy Anh đến ủng hộ Sở Lam (Lan Phương) ra mắt phim.

Diễn viên Sam.

Diễn viên Xuân Phúc.