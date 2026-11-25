Theo thông tin từ công ty điện lực E.on, phát hiện được ghi nhận tại công trường xây dựng trạm biến áp mới ở thành phố Szombathely, Hungary. Những đồng tiền cổ xuất hiện trong quá trình đào đất. Sau khi một số đồng xu đầu tiên lộ ra, các nhà khảo cổ được thông báo để kiểm tra và tìm kiếm phần còn lại.

Nhờ máy dò kim loại, nhóm khảo cổ tiếp tục xác định được vị trí kho tiền. Tổng cộng, 208 đồng bạc Celtic được tìm thấy, nặng hơn 2 kg. Điều đáng chú ý là số tiền nằm ở độ sâu chỉ khoảng 30 cm so với mặt đất, ngay tại khu vực đang triển khai công trình.

Theo E.on, những đồng tiền thuộc loại tetradrachm thời Velemia, có niên đại từ thế kỷ 2 trước Công nguyên. Chúng được chôn trong một hố, một số còn nằm trong chiếc hộp nhỏ.

Đào đất xây trạm biến áp, công nhân bất ngờ phát hiện "kho báu" hơn 2.000 năm tuổi. Ảnh: eon.hu

Không chỉ có tiền bạc hơn 2.000 năm tuổi, quá trình khai quật còn tìm thấy một chiếc rìu đá nhỏ đã được mài bóng. Các chuyên gia ước tính hiện vật có niên đại gần 7.000 năm, lâu đời hơn nhiều so với những đồng tiền Celtic. Cùng với đó là một hạt cườm thủy tinh mang họa tiết mắt công, thuộc thời kỳ đồ sắt sơ kỳ, khoảng năm 700–600 trước Công nguyên.

Khu đất xây dựng trạm biến áp mới, có vốn đầu tư 17 triệu bảng Anh (ước khoảng 600 tỷ đồng), trước đây là địa điểm của một trang trại biệt thự La Mã. Dù các tòa nhà đã bị phá hủy từ lâu, dấu tích còn lại vẫn giúp các nhà khảo cổ phục dựng một phần sơ đồ mặt bằng của tòa nhà trung tâm. Những phát hiện vì thế không chỉ dừng lại ở các món đồ có thể di chuyển mà còn liên quan đến kiến trúc từng tồn tại trên khu đất.

Trong số hiện vật được tìm thấy có một mảnh gạch lưu giữ dấu chân chó từ thời La Mã. Các nhà khảo cổ cho rằng mảnh gạch này có thể từng được dùng để che phủ hệ thống sưởi dưới sàn của tòa nhà. Chi tiết dấu chân là một phần của những dấu tích được lưu giữ qua thời gian tại địa điểm xây dựng trạm biến áp.

Theo kế hoạch được công bố, toàn bộ hiện vật tìm thấy tại công trường sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Savaria ở Szombathely. Số hiện vật gồm những đồng tiền bạc Celtic, rìu đá, hạt cườm thủy tinh cùng mảnh gạch in dấu chân chó, được phát hiện trong quá trình thi công và khai quật khảo cổ.