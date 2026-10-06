Đào đất trong vườn nhà, thứ lộ ra khiến người đàn ông lập tức báo Cảnh sát

Theo The Local France, trong bài viết đăng ngày 6/11/2025, người đàn ông sống tại thị trấn Neuville-sur-Saône, thuộc vùng Rhône, gần Lyon, đã phát hiện số vàng này vào tháng 5/2025 trong quá trình đào đất tại khu vườn.

Sau khi phát hiện những vật thể bất thường, ông lập tức thông báo cho chính quyền địa phương. Theo chính quyền thị trấn, số tài sản này không được tìm thấy tại một địa điểm khảo cổ nên người đàn ông được phép giữ lại.

Thông tin do tờ Le Progrès đăng tải cho biết kho báu gồm 5 thỏi vàng cùng nhiều đồng tiền vàng, tất cả được cất trong những túi nhựa và chôn dưới lòng đất.

Ảnh minh họa/Nguồn ảnh: Connexion France

Điều đáng chú ý là cuộc kiểm tra của cảnh sát cho thấy số vàng này được mua một cách hợp pháp. Các thỏi vàng cũng được xác định từng được nấu chảy tại một cơ sở tinh luyện gần đó khoảng 15-20 năm trước.

Tuy nhiên, nguồn gốc của kho vàng vẫn là điều khiến nhiều người tò mò.

Theo tòa thị chính Neuville-sur-Saône, chủ sở hữu trước đây của khu vườn đã qua đời. Vì vậy, chính quyền vẫn chưa thể xác định bằng cách nào số vàng trị giá khoảng 800.000 USD (tương đương hơn 20 tỷ đồng) lại được chôn dưới khu đất này.

Như vậy, thay vì chuẩn bị cho việc xây dựng một bể bơi, người chủ mới của căn nhà lại tình cờ tìm thấy một kho vàng được giấu kín trong lòng đất.

Điều đặc biệt là sau khi kiểm tra, nhà chức trách không phát hiện dấu hiệu cho thấy số vàng liên quan đến một vụ trộm hay nguồn gốc bất hợp pháp. Người đàn ông vì thế được phép giữ số tài sản mà mình tình cờ tìm thấy.

Dù vậy, câu hỏi về ai đã chôn 5 thỏi vàng và những đồng tiền vàng này, cũng như vì sao chúng được giấu trong khu vườn, đến nay vẫn chưa có lời giải.