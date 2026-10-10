Sự việc xảy ra tại thị trấn Neuville-sur-Saône, thuộc vùng Rhône, gần thành phố Lyon, Pháp. Người đàn ông phát hiện số vàng vào tháng 5/2025 khi đang đào đất trong khu vườn để chuẩn bị xây bể bơi.

Ban đầu, ông chỉ nhận thấy những vật thể bất thường nằm sâu dưới lòng đất. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, người đàn ông phát hiện đó là vàng có giá trị lớn nên lập tức thông báo cho chính quyền địa phương.

Theo xác nhận của chính quyền thị trấn Neuville-sur-Saône, kho báu gồm 5 thỏi vàng và nhiều đồng tiền vàng. Toàn bộ số tài sản được đặt trong các túi nhựa rồi chôn kín bên dưới khu vườn.

Cảnh sát sau đó mở cuộc điều tra nhằm xác minh nguồn gốc số vàng. Kết quả kiểm tra cho thấy tài sản này được mua hoàn toàn hợp pháp, không có dấu hiệu liên quan đến 1 vụ trộm cắp hoặc hoạt động phi pháp.

Đào đất làm bể bơi, người đàn ông bất ngờ phát hiện kho vàng trị giá 20 tỷ đồng trong vườn nhà. Ảnh: Connexion France

Các thỏi vàng cũng được truy xuất nguồn gốc. Cơ quan chức năng xác định chúng từng được nấu chảy tại 1 cơ sở tinh luyện nằm gần khu vực Neuville-sur-Saône khoảng 15-20 năm trước.

Theo Le Progrès, tổng giá trị của 5 thỏi vàng cùng số tiền vàng được ước tính khoảng 800.000 USD (hơn 20 tỷ đồng).

Dù xác định được nơi các thỏi vàng từng được nấu chảy, cảnh sát vẫn chưa thể làm rõ ai là người đã chôn số tài sản này xuống khu vườn, cũng như lý do kho vàng được cất giấu tại đây trong nhiều năm.

Tòa thị chính Neuville-sur-Saône cho biết chủ sở hữu trước đây của khu vườn đã qua đời. Điều này khiến quá trình xác định nguồn gốc và hoàn cảnh số vàng được chôn dưới đất trở nên khó khăn.

Thay vì chỉ đào đất để chuẩn bị xây dựng bể bơi, chủ nhân mới của căn nhà lại tình cờ tìm thấy kho vàng trị giá 800.000 USD (hơn 20 tỷ đồng) ngay trong khuôn viên nhà mình.

Sau quá trình xác minh, cảnh sát không phát hiện bằng chứng cho thấy số vàng bắt nguồn từ hành vi phạm pháp. Do đó, người đàn ông đã tìm thấy kho báu được phép giữ lại toàn bộ số tài sản.

Danh tính của người phát hiện vàng không được công bố. Bí ẩn về người từng sở hữu và chôn số vàng dưới khu vườn tại Neuville-sur-Saône đến nay vẫn chưa có lời giải.