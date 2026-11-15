Đào củ dại ngoài đồng về nấu ăn, người đàn ông trả giá đắt sau một lần nếm thử

Một cặp vợ chồng tại Trung Quốc đã gặp phải sự cố nguy hiểm sau khi đào một loại củ mọc hoang ngoài đồng về chế biến món ăn. Người chồng chỉ vừa ăn một miếng đã xuất hiện hàng loạt triệu chứng ngộ độc nghiêm trọng, đau rát khoang miệng đến mức nhiều ngày không thể nói chuyện. Các chuyên gia xác định loại củ này thực chất là cây có độc, tuyệt đối không được sử dụng làm thực phẩm.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại huyện Doanh Sơn, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Bà Viên cho biết, ngày 5/11, trong lúc ở khu đất thuộc quê chồng, bà phát hiện một loại cây có phần củ khá lớn. Chồng bà nhận định đây là khoai môn mọc tự nhiên, đã sinh trưởng nhiều năm nên quyết định đào một củ dài và to mang về nhà để chế biến.

Đến trưa 10/11, bà Viên sử dụng phần củ này làm nguyên liệu cho món sườn heo nấu kiểu khô. Tuy nhiên, ngay sau khi người chồng là ông Đường gắp một miếng cho vào miệng, cảm giác đau rát dữ dội lập tức xuất hiện. Toàn bộ khoang miệng của ông bị tê buốt, ngứa ngáy, sau đó sưng đỏ, nổi mụn nước và tiết nhiều nước bọt. Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi người đàn ông gặp khó khăn trong việc nuốt, thậm chí xuất hiện dấu hiệu khó thở.

Nhận thấy có điều bất thường, bà Viên lập tức đổ bỏ toàn bộ món ăn, đồng thời yêu cầu chồng nhổ phần thức ăn vừa đưa vào miệng và súc miệng bằng nước sạch. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa ông Đường đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Đường cho biết đã cung cấp hình ảnh loại củ cho bác sĩ xem nhưng ngay cả nhân viên y tế cũng không xác định được chính xác tên thực vật. Dù vậy, các bác sĩ khẳng định ông có biểu hiện ngộ độc và tiến hành truyền dịch nhằm kiểm soát tình trạng, giảm nguy cơ tắc nghẽn đường thở, đồng thời kê thuốc chống viêm.

Sau khi được điều trị, ông Đường trở về nhà nghỉ ngơi nhưng tình trạng đau rát vẫn kéo dài. Trong nhiều ngày, ông gần như không thể mở miệng nói chuyện với mọi người. Phải đến ngày 13/11, ông mới có thể giao tiếp trở lại, dù miệng vẫn còn sưng nhẹ và vùng ngực xuất hiện cảm giác đau.

Bà Viên cho biết gia đình may mắn vì hai người con không ăn món ăn này. Sau sự việc, các con bà trở nên sợ hãi, thậm chí không dám ăn những món do mẹ nấu vì lo ngại nguy cơ ngộ độc. Bản thân bà cũng cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy khoai môn bày bán ngoài chợ, bởi loại củ chồng đào về có hình dáng rất giống thực phẩm quen thuộc này.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc nhận định loại cây trên có thể là cây ráy voi, còn được gọi là cây môn cảnh hay cây nhỏ nước. Tuy nhiên, kết quả xác định từ chuyên gia thực vật học thuộc Đại học Sư phạm Thủ đô Trung Quốc cho thấy loại cây trong hình ảnh thực chất là cây môn đuôi phụng (尖尾芋), một loài thuộc chi Alocasia.

Theo chuyên gia Cố Hữu Dung, cây môn đuôi phụng chứa hàm lượng lớn tinh thể canxi oxalat hình kim nên toàn bộ cây đều có độc tính đáng kể. Khi vô tình ăn phải, những tinh thể siêu nhỏ này có thể gây tổn thương cơ học đối với niêm mạc miệng và đường tiêu hóa, tạo cảm giác như hàng triệu chiếc kim nhỏ liên tục đâm vào các mô bên trong cơ thể.

Không dừng lại ở cảm giác đau rát, các thành phần độc khác trong cây còn có thể khiến cơ thể xuất hiện những phản ứng nghiêm trọng hơn như bỏng rát, sưng phù, khó phát âm và thậm chí gây tắc nghẽn đường thở. Chuyên gia cũng cho biết hiện chưa có thuốc đặc hiệu để trung hòa các độc tố này, việc điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ các chức năng của cơ thể.

Sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ nhầm lẫn giữa cây dại có độc và những loại rau củ quen thuộc. Dù có hình dáng tương tự thực phẩm thường dùng, không phải loại cây mọc ngoài tự nhiên nào cũng có thể ăn được. Người dân cần tránh tự ý đào, hái và chế biến các loại củ, quả, lá cây khi chưa xác định chính xác nguồn gốc và mức độ an toàn.