Đối tượng Trần Mạnh tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, Mạnh không có việc làm ổn định và có 4 tiền án về các tội: “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Gần đây, để có tiền tiêu xài cá nhân, Mạnh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi, Trần Mạnh đã ôm chiếu, chăn, mùng vào các bệnh viện đóng giả người nhà đi chăm bệnh nhân rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp ĐTDĐ hoặc giả vờ mượn điện thoại để liên lạc người nhà rồi cầm điện thoại bỏ chạy. Với thủ đoạn này, Mạnh đã chiếm đoạt hàng chục chiếc điện thoại của người dân đem bán lấy tiền tiêu xài.