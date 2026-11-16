Đạo Cao Đài tiếp tục phát huy truyền thống 'Phụng đạo-Yêu nước'

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chúc mừng các Hội thánh và tổ chức Cao Đài nhân kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 16/11, tại Tòa thánh Châu Minh (xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài tổ chức Đại lễ kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài (1926-2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung ghi nhận, đánh giá cao những giá trị văn hóa, đạo đức và đóng góp của đạo Cao Đài trong suốt 100 năm hình thành, phát triển. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh, với tôn chỉ đề cao tinh thần yêu thương, công bằng, đạo Cao Đài đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào có đạo với cộng đồng dân tộc .

Đặc biệt, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài đã tích cực tham gia phong trào cách mạng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời bình, đồng bào đạo Cao Đài tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều tín đồ là những điển hình trong phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung mong muốn, với truyền thống yêu nước, tinh thần “Nước vinh, Đạo sáng” và phương châm “chấn hưng cơ đạo, cứu khổ nhơn sanh, phụng sự Tổ quốc,” các Hội thánh Cao Đài hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo,” tích cực đồng hành cùng dân tộc, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Giàu, tỉnh Vĩnh Long trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của các Hội thánh, tổ chức Cao Đài, chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ trong phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thiện nguyện và an sinh xã hội. Những việc làm thiết thực ấy góp phần chăm lo đời sống cộng đồng, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa đồng bào có đạo và đồng bào không theo tôn giáo, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Giàu mong muốn, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên cùng các Hội thánh, tổ chức Cao Đài tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp; vận động chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo,” chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời khẳng định, tỉnh Vĩnh Long luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Theo Chánh Phối Sư Thượng Phong Thanh (Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên), kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài không chỉ là dịp tri ân công đức của các bậc tiền bối đã khai sáng, xây dựng và phát triển nền Đạo mà còn đặt ra trách nhiệm đối với các thế hệ kế thừa trong việc gìn giữ chân truyền, phát huy giá trị đạo đức và tiếp tục phụng sự cộng đồng.

Bước vào thế kỷ mới, các Hội Thánh và tổ chức Cao Đài hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo chức sắc, chức việc và thế hệ trẻ; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hòa hiệp; đồng thời thích ứng với những chuyển biến của xã hội, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ phù hợp với giáo lý và giáo luật.

Với tinh thần “Phụng đạo-Yêu nước,” các thế hệ Cao Đài tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hướng đến mục tiêu “Nước vinh-Đạo sáng.”

Dịp này, có 12 tập thể, cá nhân thuộc các Hội thánh và tổ chức Cao Đài có thành tích đóng góp tiêu biểu trong quá trình hoạt động tôn giáo, tham gia các hoạt động xã hội và đồng hành cùng dân tộc được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long./.