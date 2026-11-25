Vườn đào cảnh ở Lào Cai trong những tuần cuối năm, khi nhà vườn tập trung chăm nụ, sửa tán để chuẩn bị bán dịp Tết.

Những ngày ít mưa, đất quanh một số gốc đào trong vườn ông Trần Đình Việt, thôn Khao, xã Thượng Hà bắt đầu se lại. Ông chủ động tưới bổ sung nước để duy trì độ ẩm cho cây; những gốc đất vẫn còn ẩm được ông để lại, hôm sau tiếp tục kiểm tra.

Ông Việt cho biết: “Chăm đào lúc này, ngày nào tôi cũng đi một lượt xem từng gốc”.

Ông Trần Đình Việt, thôn Khao, xã Thượng Hà, tưới nước giữ ẩm cho gốc đào trong những ngày ít mưa, chuẩn bị cho vụ Tết.

Cùng với việc duy trì độ ẩm, nhà vườn phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và quá trình sinh trưởng của cây. Việc tạo dáng, tỉa cành cũng cần được thực hiện thận trọng, căn cứ vào thế cây và tổng thể tán để xác định cành cần cắt, cành nên giữ lại. Có những cây đã hoàn thiện dáng, đủ điều kiện giới thiệu với khách; nhưng cũng có cây cần tiếp tục chăm sóc thêm một vụ. Mỗi quyết định như vậy ảnh hưởng đến lượng hàng đưa ra dịp Tết và công chăm sóc mà nhà vườn phải bỏ ra.

Đào cảnh bán theo mùa, người trồng phải chuẩn bị để cây đạt độ đẹp vào dịp khách cần, trong khi thời gian bán tập trung vào những tuần cuối năm. Một gốc đào được chăm nhiều tháng có thể đã đủ dáng nhưng vẫn phải chờ người mua phù hợp. Nếu giữ cây sang vụ sau, nhà vườn tiếp tục bỏ công chăm và lùi thời điểm có khoản thu từ gốc đào ấy. Bởi vậy, ngay trong lúc sửa tán, chủ vườn đã phải tính cây nào nên đưa ra bán, cây nào đáng để chăm thêm.

Tại thôn 5, xã Thượng Hà, anh Trần Hữu Phong vẫn nhớ những gốc đào tán rộng còn tồn. Rút kinh nghiệm từ thực tế đó, năm nay anh đã điều chỉnh chủng loại để đáp ứng nhu cầu thị trường hơn.

“Tết trước, sát Tết rồi mà vườn tôi vẫn còn mấy gốc đào tán rộng. Năm nay, tôi làm thêm cây dáng gọn, chụp ảnh từng cây gửi cho khách”, anh Phong cho biết.

Theo anh, thời điểm này, khách hàng quan tâm nhiều đến cây nhỏ, trong khi một số gốc đào lớn vẫn đang được anh tìm kiếm đầu mối tiêu thụ.

Anh Trần Hữu Phong, thôn 5, xã Thượng Hà, cắt tỉa cành, tạo tán gọn cho cây đào cảnh phục vụ thị trường Tết.

Việc chụp ảnh từng cây gửi khách giúp nhà vườn chủ động tiếp cận người mua, đồng thời nắm bắt thị hiếu qua lượng khách quan tâm đến từng dáng cây. Đối chiếu nhu cầu này với kết quả tiêu thụ thực tế qua từng vụ, người trồng có thêm cơ sở điều chỉnh số lượng cây từng loại, cân đối công chăm sóc và nâng cao khả năng tiêu thụ.

Thực tế tại vườn anh Phong cho thấy, việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm xuất phát từ chính những nhóm cây tiêu thụ chậm. Qua đó, nhà vườn có thể chủ động tính toán số lượng cây cho vụ tiếp theo, đồng thời tìm kiếm khách hàng phù hợp từ sớm để nâng cao khả năng tiêu thụ.

Khách đến vườn xem dáng, chọn cây đào để đặt trước cho dịp Tết.

Tại tổ 6, phường Văn Phú, anh Nguyễn Văn Minh cho biết giá đào tại vườn năm nay tương đương với năm trước và thay đổi theo loại cây. Cây nhỏ có giá dao động khoảng 1 - 2 triệu đồng, cây lớn khoảng 5 - 10 triệu đồng. Hiện vườn đào của gia đình anh Minh có khoảng 700 gốc đào, trong đó ước tính 35 - 40% số cây đã có khách đặt. Với lượng cây chưa có đầu ra, anh Minh tiếp tục các phương án giới thiệu cho các mối thu mua quen hoặc phục vụ khách đến trực tiếp lựa chọn.

Anh Nguyễn Văn Minh, tổ 6, phường Văn Phú, xới đất quanh gốc, chăm sóc đào chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.

Lượng khách hỏi mua và số đơn đặt trước giúp nhà vườn nhận diện nhu cầu thị trường, ước tính lượng cây đã có đầu ra. Đối chiếu các thông tin này theo từng loại cây, người trồng có thêm cơ sở đánh giá khả năng tiêu thụ. Đây là những ghi nhận tại từng vườn, giúp giải thích cách chủ vườn tính đầu ra trong những tuần cận Tết.

Chủ động tìm kiếm khách hàng từ sớm giúp nhà vườn có thêm thời gian tiêu thụ những cây chưa có đầu ra. Các kênh tiếp cận như mối thu mua quen, khách đến trực tiếp hoặc xem ảnh trước khi lựa chọn giúp mở rộng khả năng kết nối với người mua. Đặc biệt, việc giới thiệu sớm những cây tán rộng, giá trị cao tạo điều kiện để khách cân nhắc không gian trưng bày và phương án vận chuyển; kết quả đặt mua và tiêu thụ cây dáng gọn cũng là cơ sở để nhà vườn điều chỉnh cơ cấu sản phẩm cho những vụ sau.

Sau Tết, nhà vườn có thể nhìn lại vụ đào bằng những câu hỏi cụ thể. Cỡ cây nào được đặt sớm? Cây nào đến sát Tết vẫn còn trong vườn? Sau khi tính công chăm và thời gian giữ cây, nhóm nào đem lại khoản thu tốt hơn? Câu trả lời sẽ đi vào quyết định của vụ sau, từ việc sửa tán, chọn cây giữ lại đến số lượng từng cỡ đưa ra bán. Khi những quyết định ấy dựa trên giao dịch thực tế, người trồng có thêm cơ sở để giảm số cây phải chờ qua Tết và dành công chăm cho những gốc có đầu ra phù hợp.