Dạo bước vườn hồng, trải nghiệm mùa thu Mộc Châu

Những vườn hồng trĩu quả chín mọng đang tạo thêm sức hút cho du lịch Mộc Châu những tháng cuối năm 2026.

Mộc Châu là cao nguyên thuộc tỉnh Sơn La, cách Hà Nội khoảng 200km về phía tây bắc, nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, những đồi chè và thảm cỏ xanh mướt. Nơi đây còn được mệnh danh là "thiên đường hoa trái" với những mùa hoa, quả nối tiếp nhau trong năm như mận, đào, cam, hồng...

Du khách nhí thoải mái vui đùa, khám phá vườn hồng.

Những ngày cuối tháng 10 này, vườn hồng Ngọc Kỳ tại tổ dân phố Chờ Lồng (phường Thảo Nguyên) rộn ràng bước chân du khách.

Sắc quả cam đỏ đan xen ánh nắng thu tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ, vừa bình yên, khiến nhiều người muốn nán lại lâu hơn để tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Khung cảnh bình yên và lãng mạn hớp hồn du khách.

Chị Vương Vân Anh, chủ vườn hồng Ngọc Kỳ, cho biết khu vườn rộng hơn 2ha, có 240 gốc hồng lâu năm. Trước đây gia đình chị đơn thuần canh tác nông nghiệp và thu hoạch trái. Từ năm 2022, nhận thấy nhu cầu du lịch trải nghiệm của du khách tăng cao, chị Vân Anh mạnh dạn đầu tư không gian, tự quảng bá trên mạng xã hội và chủ động kết nối với các tour để đón khách tham quan.

Năm nay, vườn hồng Ngọc Kỳ mở cửa từ giữa tháng 9, vào những dịp cao điểm cuối tuần có thể đón tới 2.000 lượt khách.

Vân Anh là một trong số những thanh niên Mộc Châu nhạy bén và tích cực tham gia làm du lịch nông nghiệp.

Lần đầu đến Mộc Châu cùng gia đình, chị Trần Minh Nghiêm, du khách đến từ Gia Lai, hào hứng khám phá vườn hồng. Với chị, trải nghiệm đi giữa những hàng cây sai quả, ngắm cảnh sắc mùa thu và cùng người thân chụp ảnh là một điểm nhấn thú vị trong chuyến đi.

Không gian gần gũi với thiên nhiên cũng đem lại cảm giác thư thái, tiếp thêm nguồn cảm hứng sau những bận rộn hối hả của nhịp sống thường ngày.

Gia đình chị Minh Nghiêm check-in vườn hồng trong chuyến du lịch Mộc Châu mùa thu.

Ngoài vườn Ngọc Kỳ, phường Thảo Nguyên còn tập trung nhiều vườn hồng rộng đẹp như vườn Đồi Chè, Hồng Thắm, Ánh Tuyết, Mừng Hạnh...; hoặc các vườn hồng ở khu vực Bản Áng và Bản Ôn. Giá vé tham quan dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng/người, trẻ em được miễn phí.

Những trái hồng lúc lỉu, rực rỡ trong nắng thu khiến nhiều du khách nhận xét: "Chỉ cần bấm máy là có ảnh đẹp".

Để phục vụ khách thuận tiện tham quan và chụp những bức ảnh đẹp, các chủ vườn hồng tại Mộc Châu tỉa bớt lá, làm nổi bật những chùm quả chín, tạo thêm tiểu cảnh, cho thuê trang phục dân tộc địa phương như Thái, H'Mông...

Những trái hồng lúc lỉu, rực rỡ trong nắng thu.

Theo chia sẻ của một nhiếp ảnh gia hoạt động tại Mộc Châu, mùa này gần như cuối tuần nào anh cũng kín lịch tour chụp ảnh vườn hồng. Để có những bức ảnh nổi bật giữa nền cam đỏ, du khách nên lựa chọn trang phục sáng màu và ra vườn vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh ánh nắng gay gắt giờ trưa.

Du khách chờ tới lượt tại một góc chụp được yêu thích.

Các vườn hồng tại Mộc Châu dự kiến đón khách đến dịp Tết Dương lịch, tùy tình trạng quả chín và từng giống cây.

Không khí trong lành, khô ráo, nhiệt độ dịu mát cũng thích hợp với các chuyến dã ngoại, hoạt động ngoài trời. Du khách có thể kết hợp tham quan đồi chè Trái Tim, rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm hoặc các vườn cam trong khu vực.

Trái hồng Mộc Châu có thể sử dụng để ăn trực tiếp hoặc chế biến đa dạng như làm hồng ngâm, hồng treo gió, mứt hồng, hồng sấy dẻo, trộn salad, dầm sữa chua...

Đến Mộc Châu mùa hồng để được đắm mình trong sắc thu miền sơn cước.

Mùa hồng chín không chỉ mang lại nguồn thu cho người dân địa phương mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa sắc màu của cao nguyên Mộc Châu, để lại trong lòng du khách những trải nghiệm khó quên và những bức hình đầy ấn tượng.