Đảo bếp từng được săn đón, vì sao ngày càng nhiều gia đình cân nhắc bỏ?

Có một thời gian, đảo bếp gần như xuất hiện trong mọi hình dung về một căn bếp hiện đại. Một khối tủ đặt giữa nhà vừa tạo cảm giác sang trọng, vừa được kỳ vọng mang đến thêm mặt bàn, chỗ chứa đồ và không gian sinh hoạt chung.

Trên thực tế, đảo bếp vẫn có nhiều ưu điểm. Khu vực này có thể dùng để sơ chế, bày món ăn, lưu trữ đồ dùng hoặc tích hợp bếp nấu, chậu rửa tùy thiết kế. Khi kết hợp với bếp mở, đảo còn tạo ra ranh giới tương đối tự nhiên giữa khu vực nấu nướng với phòng khách hoặc phòng ăn.

Tuy nhiên, sau một thời gian sinh hoạt, không ít chủ nhà bắt đầu nhận thấy một số bất tiện mà bản thiết kế trên giấy khó thể hiện hết.

Bếp không đủ rộng, đảo bếp dễ trở thành vật cản

Điều kiện quan trọng để làm đảo bếp là phải có đủ khoảng trống xung quanh. Người sử dụng cần dễ dàng di chuyển, đồng thời có thể mở cửa tủ, ngăn kéo hoặc sử dụng các thiết bị mà không bị vướng.

Nếu diện tích bếp hạn chế, việc cố bố trí thêm đảo có thể khiến lối đi bị thu hẹp. Khi đó, gia chủ có thêm một mặt bàn nhưng lại mất đi sự thoải mái trong quá trình nấu nướng.

Đáng nói, một chiếc đảo quá nhỏ cũng chưa chắc phát huy được nhiều tác dụng. Nếu không đủ diện tích để sơ chế, lưu trữ hoặc bố trí chỗ ngồi, khu vực này có thể trở thành phần nội thất chiếm diện tích nhiều hơn giá trị mà nó mang lại.

Vì vậy, trước khi quyết định làm đảo, gia chủ nên hình dung cách di chuyển và thao tác trong bếp sau khi hoàn thiện, thay vì chỉ dựa vào diện tích tổng thể.

Có thêm mặt bàn cũng đồng nghĩa thêm việc phải dọn dẹp

Do nằm ở vị trí trung tâm, đảo bếp thường khó tránh khỏi nước, dầu mỡ, vụn thức ăn hoặc các vết bẩn phát sinh trong quá trình nấu nướng.

Với gia đình thường xuyên sử dụng bếp, mặt đảo có thể cần được vệ sinh mỗi ngày. Nếu thiết kế có nhiều góc, khe hoặc vật liệu khó làm sạch, việc lau chùi càng mất thời gian.

Trường hợp đảo được tích hợp thêm chậu rửa, bếp nấu hay các thiết bị khác, số lượng khu vực cần vệ sinh cũng tăng lên. Những tiện ích này có thể hữu ích nhưng đồng thời đòi hỏi gia chủ dành nhiều công sức hơn để giữ căn bếp gọn gàng.

Nhà có trẻ nhỏ cần cân nhắc kỹ các góc cạnh

Một chiếc đảo nằm giữa bếp cũng trở thành khu vực trẻ nhỏ thường xuyên chạy qua. Với những thiết kế có góc cạnh sắc hoặc lối đi hẹp, nguy cơ trẻ va vào tủ, mặt bàn là vấn đề cần được tính đến ngay từ khi thiết kế.

Gia đình có trẻ nhỏ có thể ưu tiên đảo bếp bo góc, hạn chế các chi tiết sắc cạnh và giữ lối đi đủ rộng. Cách bố trí cũng nên tính đến hướng di chuyển thường xuyên của các thành viên thay vì chỉ chú trọng vẻ ngoài.

Một thiết kế khiến cha mẹ liên tục phải nhắc trẻ tránh xa hoặc đi chậm cũng cho thấy công năng và an toàn chưa được cân nhắc đầy đủ.

Chi phí làm đảo bếp không chỉ nằm ở phần tủ

Đảo bếp có thể là một hạng mục tương đối tốn kém, đặc biệt khi gia chủ muốn biến khu vực này thành một trạm nấu nướng thực sự.

Ngoài phần tủ và mặt bàn, việc tích hợp bếp, chậu rửa, ổ điện hay hệ thống cấp thoát nước có thể kéo theo thêm chi phí vật liệu và thi công. Những yêu cầu này cũng cần được tính toán từ sớm để tránh phải điều chỉnh hệ thống kỹ thuật sau khi hoàn thiện.

Ngay cả với một chiếc đảo chỉ dùng để chứa đồ và tăng diện tích thao tác, gia chủ vẫn phải dành ngân sách cho phần tủ, mặt bàn và phụ kiện đi kèm.

Nếu căn bếp vốn không rộng hoặc ngân sách cải tạo có giới hạn, khoản tiền này đôi khi có thể được sử dụng hiệu quả hơn cho hệ tủ bếp, thiết bị cần thiết hoặc nâng cấp những khu vực được sử dụng thường xuyên.

Đảo bếp không phải thiết kế cần loại bỏ hoàn toàn. Với căn nhà có diện tích phù hợp, gia đình thường xuyên nấu nướng hoặc có nhu cầu lưu trữ lớn, đây vẫn có thể là một phần hữu ích của căn bếp.

Điều quan trọng là đừng xem đảo bếp như một tiêu chuẩn bắt buộc của căn bếp hiện đại. Trước khi làm, gia chủ nên cân nhắc diện tích thực tế, khoảng cách di chuyển, nhu cầu lưu trữ, thói quen nấu ăn, việc vệ sinh và ngân sách.

Một căn bếp tốt không nhất thiết phải có thật nhiều hạng mục. Thiết kế hợp lý nhất là thiết kế khiến việc nấu nướng, dọn dẹp và sinh hoạt hằng ngày trở nên thuận tiện hơn, thay vì chỉ đẹp khi nhìn từ một góc chụp.