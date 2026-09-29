Đảo Aoshima - thị trấn có 'dân số mèo' áp đảo con người

Đó là đảo Aoshima, nơi từng là một làng chài đông đúc nhưng ngày nay được biết đến nhiều hơn với biệt danh “đảo mèo”.

Đảo Aoshima nằm trên vùng biển nội địa Seto, có diện tích chỉ khoảng 0,5 km². Theo thông tin được cập nhật trong năm 2026, hòn đảo hiện có khoảng 80 con mèo và chỉ còn vài cư dân lớn tuổi.

Như vậy, số mèo tại đây vẫn vượt xa số người sinh sống lâu dài trên đảo.

Đảo Aoshima nhìn từ trên cao. Ảnh: Japan Travel

Ảnh: Japan Travel

Điều đáng chú ý là trước đây, mèo không phải là “cư dân đông đảo” nhất ở Aoshima. Vào khoảng giữa thế kỷ 20, hòn đảo từng có hàng trăm người sinh sống nhờ nghề đánh bắt cá.

Mèo được đưa tới đây để kiểm soát chuột, vốn gây ảnh hưởng đến thuyền đánh cá và các hoạt động liên quan đến nghề biển.

Sau đó, khi ngành đánh bắt suy giảm, nhiều người trẻ rời đảo để tìm việc ở các thành phố lớn. Những chú mèo thì vẫn ở lại và tiếp tục sinh sôi.

Ăn sáng và chờ du khách đến thôi! Ảnh: Japan Travel

Du khách đến với "đảo mèo". Ảnh: Japan Travel

Theo thời gian, Aoshima trở thành điểm đến được những người yêu mèo đặc biệt quan tâm.

Hình ảnh hàng chục chú mèo tập trung quanh bến cảng, nằm nghỉ dưới ánh nắng hoặc đi lại giữa những căn nhà vắng người khiến nơi đây trở thành một trong những “đảo mèo” nổi tiếng của Nhật Bản.

Xin chào bạn đến với đảo mèo - đảo Aoshima. Ảnh: Japan Travel

Ảnh: Japan Travel

Tuy nhiên, cuộc sống trên Aoshima không giống một điểm du lịch dành riêng cho mèo. Đảo không có hệ thống dịch vụ du lịch phát triển như nhà hàng hay cửa hàng tiện lợi.

Những cư dân còn lại cùng nguồn thức ăn do người yêu mèo gửi tới đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc đàn mèo.

Ảnh: Japan Travel

Khách du lịch chơi đùa cùng mèo trên đảo. Ảnh: Japan Travel

Sự nổi tiếng của Aoshima cũng đặt ra một câu chuyện khác: điều gì sẽ xảy ra với đàn mèo khi số người có thể chăm sóc chúng ngày càng giảm?

Đây là vấn đề đáng chú ý bởi chính sự già hóa và thu hẹp dân số con người đang làm thay đổi hoàn toàn diện mạo hòn đảo.

Ảnh: Japan Travel

Ảnh: Japan Travel

Trong bối cảnh đó, việc thu hút thêm du khách đến Aoshima cũng có thể mở ra một nguồn hỗ trợ cho cả con người lẫn đàn mèo trên đảo.

Những chuyến ghé thăm, nếu được tổ chức phù hợp và không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của mèo, có thể giúp duy trì các hoạt động địa phương, tạo thêm nguồn lực cho việc chăm sóc, cung cấp thức ăn và kiểm soát số lượng mèo, đồng thời giúp những cư dân còn lại có thêm điều kiện duy trì cuộc sống trên đảo.

Ảnh: Japan Travel

Với du khách, Aoshima không chỉ là nơi để tìm những chú mèo đáng yêu giữa khung cảnh làng chài yên bình. Mỗi lượt ghé thăm cũng có thể trở thành một cách góp phần giữ cho hòn đảo không hoàn toàn bị bỏ quên khi dân số ngày càng thu hẹp.

Tuy nhiên, sự gia tăng du lịch cũng cần đi kèm ý thức bảo vệ đàn mèo và tôn trọng cuộc sống của cư dân địa phương thay vì biến hòn đảo thành một điểm tham quan đông đúc.

Một vài hình ảnh mèo và người dân trên đảo:

Ảnh: Japan Travel

Ảnh: Japan Travel

Ảnh: Japan Travel

Ảnh: Japan Travel

Ảnh: Japan Travel

Ảnh: Japan Travel

Ảnh: Japan Travel