Đào ao, phát hiện quả bom còn sót lại sau chiến tranh

Theo đó, khoảng 11h ngày 19/10, Công an xã Dục Nông tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Dung (41 tuổi) về việc phát hiện một vật thể nghi là bom trong quá trình đào ao chứa nước cho gia đình anh Brôl Lâm (21 tuổi), trú tại thôn Đăk Seang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Dục Nông phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã khẩn trương có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác định vị trí phát hiện vật thể và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Công an xã Dục Nông đã báo cáo cơ quan chuyên môn, đề nghị cử lực lượng đến kiểm tra, xử lý.

Lực lượng chức năng yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động đào xới tại khu vực, đồng thời căng dây, cắm biển cảnh báo và phong tỏa hiện trường.

Các lực lượng cũng bố trí người canh gác, ngăn không cho người dân và phương tiện tiếp cận khu vực có vật thể nghi là bom.

Công an xã Dục Nông đã báo cáo cơ quan chuyên môn, đề nghị cử lực lượng đến kiểm tra, xử lý. Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp triển khai phương án xử lý theo quy định.

Hiện, lực lượng chức năng đang chờ đơn vị chuyên môn đến hiện trường kiểm tra, xác định và xử lý vật thể.