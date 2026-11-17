Video highlights Daniil Medvedev 2-0 Flavio Cobolli:

Daniil Medvedev có màn ra quân thuận lợi tại ATP Finals 2026 khi vượt qua tay vợt chủ nhà Flavio Cobolli sau trận đấu kéo dài 1 giờ 25 phút.

Nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Italia, Cobolli thi đấu đầy quyết tâm dù thể lực không đảm bảo. Trước giải đấu, anh từng phải rút khỏi Paris Masters để hồi phục sau thời gian dài sa sút phong độ.

Ở set đầu tiên, Medvedev chiếm ưu thế với năm cơ hội giành break nhưng đều bị Cobolli hóa giải. Tay vợt Italia càng chơi càng tự tin, đặc biệt ở những cú thuận tay chính xác.

Daniil Medvedev thắng trận ra quân - Ảnh: ATP Tour

Hai tay vợt buộc phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break. Tại đây, Medvedev phát huy khả năng phòng ngự cuối sân, giành chiến thắng 7-4.

Sang set hai, thế trận tiếp tục giằng co trước khi bước ngoặt xuất hiện ở game thứ bảy. Cobolli liên tiếp mắc lỗi, tạo điều kiện để Medvedev giành break quan trọng.

Không dừng lại, tay vợt người Nga tiếp tục bẻ game giao bóng của đối thủ ở game thứ chín, qua đó thắng 6-3.

Chung cuộc, Medvedev đánh bại Cobolli 2-0 (7-6, 6-3), có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết ATP Finals 2026.